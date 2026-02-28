Laura Alonsopérez dijo que admira de su esposo la "diplomacia" y él le dedicó un mensaje: "Ha sido una escudera de lujo"

Laura Alonsopérez definió a su esposo, el presidente Yamandú Orsi , como una persona "muy diplomática", a quien dijo admirar por esa cualidad.

" Yamandú es un personaje muy interesante . Yo admiro mucho lo diplomático que es . Aunque no estudio diplomacia, yo le digo: 'tú eres una persona muy diplomática'", señaló Alonsopérez en una entrevista con Protagonistas de Del Sol.

"Capaz que no en las formas o cómo habla o cómo lleva la camisa o la corbata, pero es muy diplomático en lo humano . Acá importa lo humano", destacó sobre el mandatario.

CAMBIO DE MANDO La euforia de la esposa de Yamandú Orsi Laura Alonsopérez al salir al balcón junto a sus hijos durante la asunción presidencial

El presidente, en tanto, le dedicó un mensaje a su esposa, a quien reconoció que no le toca estar en un "lugar fácil" por el "nivel de exposición" que supone ser la "primera dama", aunque formalmente ese cargo no existe en Uruguay.

"Es la misma Laurita que cuando íbamos a la plaza de Punta del Este nos hacía reir y sacaba lo mejor de su creatividad para llevar la actividad adelante", recordó Orsi.

Describió a su esposa como alguien con una "sensibilidad muy especial" y con una "autenticidad" que la lleva a "rechazar cualquier tipo de ficción o de impostación".

"Y hemos decidido y ella ha decidido que cada uno siga siendo lo que es", sostuvo Orsi.

"Por sobre todas las cosas, es una compañera con mayúsculas. Me defiende, defiende lo que tiene. Por supuesto sus gurises, pero conmigo ha sido una escudera de lujo. Te quiero mucho Laurita, te debo muchísimo y te agradezco de corazón todo lo que seguís haciendo por mí", cerró en el mensaje.

Orsi y Alonsopérez son padres de los mellizos Lucía y Victorio, nacidos en 2012.