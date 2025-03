Lorena Ponce de León rompió el silencio tras su separación con Lacalle Pou y habló sobre Laura Alonsopérez

" Desde las redes sigo mucho . Me intereso por lo que está pasando en todos los departamentos. Y seguramente vaya algún acto para apoyar a Martín (Lema), porque los actos siempre son muy movilizadores energéticamente", aseveró.

En cuanto a la posibilidad de hacer política, sostuvo que "por el momento" no lo piensa, aunque aclaró que "está el bichito" ahí.

"Me apasiona, me parece que es una actividad muy vocacional. Comparo a los políticos con los médicos y los maestros, trabajos que tienen que ser 100% vocacionales. El político que le gusta dedicarse a la política tiene que estar al servicio. Si lo hiciera, tendría que estar dedicada 100% a eso. Y soy paisajista, tengo que trabajar", dijo.

En otro momento habló de su separación con Lacalle Pou en medio del mandato y explicó que "había que hacer lo que había que hacer".

"La vida privada la mantuvimos. Voy a quebrar una lanza por los uruguayos, por el respeto, la mano en el hombro, el abrazo cálido. Por supuesto que había de las otras, pero lo que más tuvimos fue el apoyo de la gente. Uno pasa por momentos difíciles en la vida y obviamente nadie estaba tirando cohetes, pero tuvimos mucho cariño, por lo menos desde mi lado", aseveró.

En cuanto a las críticas contra Laura Alonsopérez –la pareja del presidente de la República Yamandú Orsi– por sus festejos durante el cambio de mando, Ponce de León dijo que "hay que tener mucho cuidado en el juzgar".

"Cada uno se expresa como entiende que se tiene que expresar. Se expresó de la manera que ella quería expresarse y no está mal. Te puede gustar mucho, poquito, nada. Pero eso es un tema personal. No voy a juzgar absolutamente nada", aseguró.

"Los que nos ponemos a criticar algo tenemos que tener cuidado porque habla más de ti que del criticado. Que repasen un poco qué es lo que los movió a hacer la crítica. Es un repaso interior más que nada", añadió.

Luego habló sobre su experiencia como primera dama y el convivir con las críticas y reveló que aprendió a "no escuchar esas cosas".

"Las críticas constructivas las leo. Las que son con ponzoña, que se miren al espejo y que hagan su trabajo con su terapeuta. Las críticas constructivas las leo porque son interesantes, nadie es perfecto, todos vinimos a aprender", aseveró.

También, se refirió al episodio donde el entonces jefes de seguridad de la Presidencia, Alejandro Astesiano, pidió información a su custodia sobre un viaje que había realizado.

"Me enteré a la vuelta del viaje. No me parecía raro porque yo en ese momento tenía mi custodia, que le daba el parte a Astesiano, que era el jefe de la seguridad del presidente. Fue simplemente que en ese momento quise guardar mi privacidad, pero era obvio que iba a saber a dónde iba porque se iban a enterar de alguna manera", dijo.

La exprimera dama aclaró que no se sintió "invadida, ni perseguida" por ese hecho, ya que es una persona pública y era "muy probable que sucediera".

Finalmente, se refirió a la gestión de Lacalle Pou como presidente y la definió del 1 al 10, como un "11", por toda las cosas que pasaron. "Fue un gobierno muy exitoso", reflexionó.