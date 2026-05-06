Campaña de IASS 2026: DGI mantiene atención personalizada para jubilados y pensionistas hasta junio y recordó fechas de devolución

La Dirección General Impositiva ( DGI ) informó que continuará brindando atención personalizada para contribuyentes del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) hasta el próximo 18 de junio , en el marco de la campaña 2026.

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El organismo señaló que el servicio está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionistas , con el objetivo de facilitar la presentación de declaraciones juradas y mejorar la atención a los contribuyentes.

Desde el inicio de la campaña de IASS, el pasado 9 de abril, la DGI recibió más de 12.000 declaraciones juradas del impuesto.

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Aunque la atención personalizada finalizará el 18 de junio, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 31 de agosto para presentar la declaración jurada del IASS.

La agenda para recibir asistencia —ya sea presencial o telefónica— puede gestionarse a través del portal web de la DGI o mediante WhatsApp al número 098 134 400.

Cuándo paga DGI las devoluciones de IASS

La DGI informó además que las devoluciones generadas a partir de la declaración jurada estarán disponibles desde el 28 de mayo en las redes de cobranza.

En el caso de quienes hayan elegido cobrar mediante depósito bancario, el dinero será acreditado desde el 15 de mayo.