Frente Amplio y Partido Nacional impulsan a Daniel Radío como nuevo comisionado parlamentario

El Frente Amplio y el Partido Nacional encaminan un acuerdo para que el próximo comisionado parlamentario para las cárceles sea Daniel Radío , según confirmaron fuentes de ambas bancadas a El Observador. La senadora del MPP, Bettiana Díaz , informó el lunes pasado a la bancada oficialista sobre el avanzado consenso tras conversaciones con dirigentes nacionalistas.

Médico de profesión, Radío integra el Partido Independiente y se desempeña actualmente como vicepresidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El gobierno de Yamandú Orsi lo había designado en un inicio para dirigir el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca), pero el dirigente nunca asumió el cargo y más tarde el mandatario le confió la responsabilidad en el Inisa ante las diferencias entre su presidente Jaime Saavedra y quien era su número dos, Eugenio Acosta .

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Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou , Radío encabezó la Secretaría Nacional de Drogas y antes fue diputado por el Partido Independiente.

Fuentes de la bancada del Partido Colorado indicaron para esta nota que el nombre se considerará oportunamente una vez que sea presentado. La colectividad fundada por Fructuoso Rivera pretende primero cerrar el proceso abierto desde fines del año pasado a partir de una comisión especial y luego entrevistar a los postulantes que surjan como parte de un nuevo análisis.

El rol de comisionado parlamentario fue encabezado durante diez años por Juan Miguel Petit, quien renunció en setiembre del año pasado para incorporarse al directorio de la Institución de Derechos Humanos.

La designación exige un acuerdo interpartidario ya que para aprobarlo se precisan al menos tres quintos del total de votos de la Asamblea General.

A fines del año pasado, la diputada frenteamplista Graciela Barrera había impulsado junto a los legisladores colorados Robert Silva y Felipe Schipani el nombre del investigador Pablo Galain, pero la propuesta terminó naufragando en la comisión especial para resolver las designaciones. También se habían manejado los nombres de Alba Martínez y Hugo De León, según consignó en diciembre La Diaria.

La propuesta de Radío deberá ser oficializada ante la comisión especial y sometida luego a votación en la Asamblea General.