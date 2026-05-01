Blanca Rodríguez dijo que el Frente Amplio no tiene un "liderazgo claro", pero sí dirigentes que están en construcción

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez dijo que la coalición de izquierda no hay un líder , pero sí dirigentes que están en construcción , como el presidente Yamandú Orsi o el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez .

"En este momento tenemos liderazgos en construcción, no tenemos un liderazgo claro y pleno ", dijo Rodríguez en comparación a figuras como Líber Seregni , el ex vicepresidente Danilo Astori o los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica .

Sobre el Frente Amplio , dijo que "es un partido que ha tenido un relevo importante ". "Tenemos un presidente que es relevo y una figura importante. Lo mismo pasa con otras figuras de la izquierda intendentes, subsecretarios o el secretario de Presidencia", dijo la senadora entrevistada en el programa Quién es Quién, que se transmite por Canal 5 y Radio Diamante FM.

Blanca Rodríguez dijo que el diseño de las "políticas sociales" empezó con el Frente Amplio y la oposición le respondió

" Formar los relevos forma parte de ayudar a construir nuevos liderazgos , que son muy necesarios en política. Veo a varios, sin duda que el presidente de la República es una figura. Sin dudas que el secretario de la Presidencia es otra figura. Por nombrarle dos que son claramente sobresalientes para todos ", añadió la exconductora de Subrayado.

Consultada sobre si podría ser parte de la próxima fórmula presidencial de la coalición de izquierda, Rodríguez aseguró: "No me veo en esa fórmula, no me veo candidata".

"Estoy muy bien donde estoy y quiero contribuir a mejorar la vida de la gente desde este lugar. No me veo en una fórmula en este momento", agregó la senadora. "No es solo lo que quiera el partido, se tienen que dar una serie de circunstancias. La primera de ellas es hacer un gobierno excelente", dijo y apuntó al año 2026 como uno bisagra para el Poder Ejecutivo.