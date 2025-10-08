Dólar
Polémica por proyecto de Blanca Rodríguez: Unicef sale al cruce de la Inddhh y dice que hizo "una mala interpretación" de su postura

La institución envió una carta a la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión que estudia el proyecto para crear un comisionado parlamentario para la niñez

8 de octubre 2025 - 5:00hs
20250813 Blanca Rodríguez. Interpelación al ministro Fratti en el senado.
Foto: Inés Guimaraens

La comisión parlamentaria que estudia el proyecto de ley presentado por la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez para crear un comisionado para la niñez está siendo escenario de dichos y contradichos.

En las últimas horas los integrantes de la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión recibieron una carta de parte de Unicef que responde a los cuestionamientos que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos durante su comparencia. En esa carta, a la que accedió El Observador, Unicef sostiene que la Inddhh dio "referencias incorrectas" e hizo una "mala interpretación" de su posición sobre el proyecto de ley.

En su visita previa a la comisión, la organización internacional había mencionado que crear una figura especializada para el monitoreo de los derechos de los niños representaría "un avance institucional clave", y que una figura independiente con un mandato específico sería una "señal clara" del compromiso del gobierno de priorizar a la infancia.

