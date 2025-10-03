Dólar
/ Nacional / PARLAMENTO

Inddhh en contra de propuesta de Blanca Rodríguez de crear comisionado para la niñez

El proyecto fue presentado por la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez para asesorar al Legislativo en las políticas de infancia y adolescencia

3 de octubre 2025 - 17:41hs
Una delegación de la institución fue convocada a la comisión del Senado en la que está el proyecto de ley y allí la presidenta del organismo Mariana Mota afirmó que "esa figura ya existe" y es la Inddhh.

"El desarrollo de dos agencias trabajando hacia lo mismo perjudicaría desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la coordinación y principalmente desde el punto de vista del público al cual va destinado", afirmó Mota.

La senadora del FA, Blanca Rodríguez, fue quien presentó el proyecto en junio con el fin de que este comisionado asesorare al Legislativo en el control del cumplimiento de las políticas para apoyar a niños y adolescentes.

Esta temática "requiere de seguimiento, monitoreo de indicadores, observancia en el cumplimiento de las metas", expresó la exposición de motivos de esta iniciativa.

El excomisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que estaba en la comisión en condición de director de la Inddhh afirmó que "este proyecto sería una marcha atrás muy importante en la protección de los derechos humanos de la infancia", según consta en versión taquigráfica.

"La creación del comisionado penitenciario fue una sana medida que tomó el Parlamento uruguayo para atender el gran problema carcelario que había, cuando no existía la Institución Nacional de Derechos Humanos", dijo Petit.

Pero "hoy en día crear un comisionado para la infancia implicaría dejar de lado, olvidarse de todo lo que ha hecho y hace la institución y de lo que hacen sus equipos", agregó el director de la Inddhh en relación a esta institución.

Según Petit, el Inddhh "es un logro del país" y "este proyecto lo estaría lesionando severamente", por lo que "sería una gigantesca marcha atrás".

La presidenta de la institución, Mariana Mota, agregó que en otros países "se ha observado que la convivencia de mandatos similares en organismos separados, por un lado, genera confusión de roles y atribuciones, especialmente para niños, niñas y adolescentes que van a utilizar estos mecanismos".

"Por otro, que la sostenibilidad de ambos organismos reclama un esfuerzo económico mayor. Es decir, tendríamos que estar sosteniendo como país dos organismos (...) además de confusión, genera un gasto económico sustancial", agregó Mota.

Además resaltan la preocupación de los legisladores en el tema. "La cifra del doble de niños pobres menores de seis años respecto del índice de pobreza nacional es un dato que nos debe movilizar a adoptar de inmediato soluciones", dijo Mota.

"Por otra parte, también es preocupación de la institución los altos índices de violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, conforme a los datos del SIPIAV que se han difundido públicamente", añadió la presidenta de la Inddhh.

Los datos del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) muestran que durante el año pasado acontecieron hasta 2.501 casos nuevos de violencia contra menores.

