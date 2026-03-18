OSE agudiza medidas por la sequía: la empresa anunció que bajará la presión de bombeo en Montevideo y el área metropolitana

OSE decidió agudizar las medidas de preservación de las reservas disponibles de agua ante la sequía, para " sostener" el abastecimiento de agua potable en Montevideo y el área metropolitana .

La empresa emitió un comunicado en el que anunció que se hará una " reducción gradual de las presiones de bombeo del sistema metropolitano ", para "optimizar el uso del recurso y minimizar eventuales afectaciones en el servicio".

Según OSE, las medidas buscan " preservar las reservas disponibles " y " sostener el abastecimiento de agua potable en condiciones adecuadas".

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También anunció que está llevando a cabo " perforaciones destinadas a la extracción de agua subterránea ", algo que no fue activado todavía pero será utilizado en caso de que la situación lo requiera.

Además de estas medidas, OSE está haciendo "ajustes operativos" en la toma de agua del río Santa Lucía.

OSE Leonardo Carreño

"El abastecimiento se efectúa principalmente aguas arriba de la represa, complementándose en determinadas circunstancias con operativas puntuales aguas abajo de la presa, a pocos metros de esta y siempre dentro del propio río Santa Lucía", señaló la empresa en el comunicado.

Pablo Ferreri, presidente de OSE, se refirió a estos ajustes el martes en una rueda de prensa. Aseguró que las reservas son "acotadas" y están al 55% de su capacidad total (en el caso de Paso Severino el total son 67 millones de metros cúbicos y de Canelón Grande 15 millones, dijo).

"Tenemos que ir jugando en un delicado equilibrio entre el uso de nuestras reservas y tomar agua de aguas abajo de Aguas Corrientes", explicó Ferreri.

Esa agua de "aguas abajo", agregó, "trae agua de Río de la Plata", que está siendo incorporada al sistema de bombeo, algo que fue criticado por la oposición, al entender que era lo mismo que hubiese hecho el proyecto Neptuno en Arazatí que el gobierno de Yamandú Orsi decidió dejar sin efecto.

Ferreri reconoció que hacer uso de esta agua "trae mayores niveles de bromuros" y que "el tratamiento del agua luego puede dar niveles algo mayores de trihalometanos".

Pero aclaró que la empresa está siguiendo "todas las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

"Estamos cumpliendo con todas las pautas de la OMS y el agua es segura para el consumo humano", aseguró.

Para responder a las críticas de la oposición por tomar agua del Río de la Plata, Ferreri aludió a los valores de bromuros y trihalometanos que trae como consecuencia.

"Bueno, este es uno de los elementos por los cuales nosotros entendimos que era mejor hacer la planta, no en Arazatí, sino en Aguas Corrientes", señaló.

Como otra medida para paliar la situación, OSE anunció en el comunicado que reforzó el trabajo de las cuadrillas que detectan y reparan pérdidas, para evitar que se desperdicie el agua.

"Actualmente, el 90 % de los reclamos vinculados a problemas de abastecimiento son atendidos en plazos inferiores a las 20 horas, desempeño que se procura consolidar mediante el fortalecimiento de los equipos operativos", apuntó.