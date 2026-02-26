Tras detectar valores más altos de trihalometanos, Salud Pública asegura que el agua de OSE es "absolutamente potable y segura"

La directora general de Salud, Fernanda Nozar , aseguró que el agua de OSE es "absolutamente potable y segura" , luego de que se detectaran niveles de trihalometanos por encima de los máximos permitidos.

Este jueves las autoridades de Salud Pública, Ambiente y OSE se reunieron para analizar el tema, ya que durante enero y febrero –informó en primera instancia El País– se tomaron muestras de agua que arrojaron valores de trihalometanos (THM) por encima del límite nacional.

Los THM son " compuestos asociados a la desinfección del agua con cloro y se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos presentes en el agua, como ser materia orgánica o bromuros ", según indicó OSE en un informe.

TRIHALOMETANOS EN EL AGUA Lustemberg aseguró que toma "agua de OSE con un filtro": Ambiente, Salud Pública y OSE se reúnen por nivel de trihalometanos detectado

AGUAS CORRIENTES Detectaron valores de trihalometanos por encima del máximo permitido en Montevideo: OSE explica las causas

Nozar señaló en la rueda de prensa consignada por Telemundo que hay "factores" que pueden hacer que el nivel de THM varíe, entre los que incluyó "la temperatura, la circulación y la cantidad de microorganismos".

"Uruguay tiene umbrales más bajos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", defendió y aseguró que la seguridad en el consumo estaba asegurada.

En el informe de días atrás, OSE señaló que el valor aceptable para la normativa vigente es ≤1 y alertó que en algunas muestras este valor podía verse excedido "hasta tanto se registren precipitaciones significativas en la cuenca del río Santa Lucía".