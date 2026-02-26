Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / AGUA POTABLE

Tras detectar valores más altos de trihalometanos, Salud Pública asegura que el agua de OSE es "absolutamente potable y segura"

OSE advirtió que los niveles de trihalometanos podrían mantenerse altos hasta tanto no se registren precipitaciones en la cuenca del río Santa Lucía

26 de febrero 2026 - 17:58hs
Imágenes aéreas del río Santa Lucía



La directora general de Salud, Fernanda Nozar, aseguró que el agua de OSE es "absolutamente potable y segura", luego de que se detectaran niveles de trihalometanos por encima de los máximos permitidos.

Este jueves las autoridades de Salud Pública, Ambiente y OSE se reunieron para analizar el tema, ya que durante enero y febrero –informó en primera instancia El País– se tomaron muestras de agua que arrojaron valores de trihalometanos (THM) por encima del límite nacional.

Los THM son "compuestos asociados a la desinfección del agua con cloro y se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos presentes en el agua, como ser materia orgánica o bromuros", según indicó OSE en un informe.

Nozar señaló en la rueda de prensa consignada por Telemundo que hay "factores" que pueden hacer que el nivel de THM varíe, entre los que incluyó "la temperatura, la circulación y la cantidad de microorganismos".

"Uruguay tiene umbrales más bajos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", defendió y aseguró que la seguridad en el consumo estaba asegurada.

En el informe de días atrás, OSE señaló que el valor aceptable para la normativa vigente es ≤1 y alertó que en algunas muestras este valor podía verse excedido "hasta tanto se registren precipitaciones significativas en la cuenca del río Santa Lucía".

Temas:

ose salud pública Río Santa Lucía

