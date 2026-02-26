Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / TRÁNSITO

El Congreso de Intendentes creó una comisión para analizar rebajas en el costo de las multas de tránsito

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, aseguró que hay "voluntad" entre sus colegas para "readecuar" los valores de las infracciones

26 de febrero 2026 - 17:16hs
Tránsito, autos, patente de rodados, calles
Foto: Leonardo Carreño

El Congreso de Intendentes puso en marcha este jueves una comisión que analizará la posibilidad de bajar el costo de las multas de tránsito en el corto plazo.

Según explicó el presidente del congreso, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, el objetivo es que para la próxima reunión, que será el mes que viene, ya haya una propuesta para "readecuar" los valores de las multas de tránsito y sus formas de pago.

El objetivo final, aseguró, es mejorar los índices de siniestralidad en el tránsito que tiene Uruguay, pero también atender a la alta morosidad que tienen las sanciones por infracciones de tránsito, que son pagas por cerca del 30% de la población.

Más noticias
bergara a favor de reducir el costo de las multas por exceso de velocidad si eso incentiva el pago en fecha
FISCALIZACIÓN

Bergara a favor de reducir el costo de las multas por exceso de velocidad si eso "incentiva" el pago en fecha

Radar. Archivo
DEBATE

Unasev dispuesta a discutir baja del precio de las multas de tránsito pero con condiciones

"Adecuar valores para que sean multas pagables para el bolsillo de un trabajador, pero que persigan el fin que es mejorar la forma en la que manejamos los uruguayos", subrayó Olivera sobre la intención de este grupo de trabajo.

Sobre la morosidad, entonces, dijo que en todos los departamentos ronda el 70% y lo atribuyó al momento en el que el pago de las multas de tránsito se "desenganchó" del pago de la patente. Antes de la Rendición de Cuentas de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, la patente no podía pagarse si el vehículo tenía infracciones de tránsito impagas. De esta manera, el pago de la patente estaba condicionado a saldar las deudas por las multas de tránsito.

La Rendición de Cuentas de ese año cambió esa obligación y estableció que la patente pudiera pagarse independientemente de las multas. Pero el gobierno de Yamandú Orsi volvió a cambiar el criterio y desde marzo de este año la patente tiene que volver a pagarse con las multas de tránsito, ofreciendo a los usuarios una bonificación.

"Si usted puede elegir entre pagar o no pagar una sanción, no es una sanción. Si comete una infracción de cualquier orden o naturaleza y tiene la posibilidad de elegir entre cumplir o no cumpir dejar de ser una sanción", justificó Olivera.

Consultado sobre si creía que existía margen para bajar los valores de las multas –algo que promovieron diputados de la oposición a través de un proyecto de ley presentado recientemente–, Olivera consideró que sí.

"Creo que hay margen para revisarlo a la baja y que nosotros como intedencias tenemos que ser mejores gestores", reconoció. Y dijo que "de nada sirve" que una persona se entere de una infracción en el tránsito a los tres meses de cometida.

Para ello, apuntó a la instalación de más radares pedagógicos, pero también a la mejora en los tiempos de notificación de los conductores.

"Hay voluntad, quedó de manifiesto", insistió respecto a la voluntad de sus colegas de reducir los valores de las multas.

Temas:

Multas de tránsito Congreso de Intendentes

Seguí leyendo

Las más leídas

Los voy a mandar a matar a todos: las graves amenazas de Gianina García Troche durante su traslado a pabellón de máxima seguridad
PARAGUAY

"Los voy a mandar a matar a todos": las graves amenazas de Gianina García Troche durante su traslado a pabellón de máxima seguridad

Render de una estación proyectada por 8 de octubre en la reforma del transporte
REFORMA

Director de Transporte defendió idea de túnel por 18 de Julio y dijo que evalúan extender la reforma hasta Pando

En Florida, una niña activó sistema de alerta implementado por Enciso y evitó que se produjera un femicidio
VIOLENCIA

En Florida, una niña activó sistema de alerta implementado por Enciso y evitó que se produjera un femicidio

Juan Sartori
BIOCERES

La caída de un unicornio argentino que tiene a Sartori en la mira: acusaciones cruzadas, denuncias por fraude y pedido de quiebra

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos