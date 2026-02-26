El Congreso de Intendentes creó una comisión para analizar rebajas en el costo de las multas de tránsito

El Congreso de Intendentes puso en marcha este jueves una comisión que analizará la posibilidad de bajar el costo de las multas de tránsito en el corto plazo.

Según explicó el presidente del congreso, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, el objetivo es que para la próxima reunión, que será el mes que viene, ya haya una propuesta para "readecuar" los valores de las multas de tránsito y sus formas de pago.

El objetivo final, aseguró, es mejorar los índices de siniestralidad en el tránsito que tiene Uruguay, pero también atender a la alta morosidad que tienen las sanciones por infracciones de tránsito, que son pagas por cerca del 30% de la población.

DEBATE Unasev dispuesta a discutir baja del precio de las multas de tránsito pero con condiciones

FISCALIZACIÓN Bergara a favor de reducir el costo de las multas por exceso de velocidad si eso "incentiva" el pago en fecha

"Adecuar valores para que sean multas pagables para el bolsillo de un trabajador , pero que persigan el fin que es mejorar la forma en la que manejamos los uruguayos", subrayó Olivera sobre la intención de este grupo de trabajo.

Sobre la morosidad, entonces, dijo que en todos los departamentos ronda el 70% y lo atribuyó al momento en el que el pago de las multas de tránsito se "desenganchó" del pago de la patente. Antes de la Rendición de Cuentas de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, la patente no podía pagarse si el vehículo tenía infracciones de tránsito impagas. De esta manera, el pago de la patente estaba condicionado a saldar las deudas por las multas de tránsito.

La Rendición de Cuentas de ese año cambió esa obligación y estableció que la patente pudiera pagarse independientemente de las multas. Pero el gobierno de Yamandú Orsi volvió a cambiar el criterio y desde marzo de este año la patente tiene que volver a pagarse con las multas de tránsito, ofreciendo a los usuarios una bonificación.

"Si usted puede elegir entre pagar o no pagar una sanción, no es una sanción. Si comete una infracción de cualquier orden o naturaleza y tiene la posibilidad de elegir entre cumplir o no cumpir dejar de ser una sanción", justificó Olivera.

Consultado sobre si creía que existía margen para bajar los valores de las multas –algo que promovieron diputados de la oposición a través de un proyecto de ley presentado recientemente–, Olivera consideró que sí.

"Creo que hay margen para revisarlo a la baja y que nosotros como intedencias tenemos que ser mejores gestores", reconoció. Y dijo que "de nada sirve" que una persona se entere de una infracción en el tránsito a los tres meses de cometida.

Para ello, apuntó a la instalación de más radares pedagógicos, pero también a la mejora en los tiempos de notificación de los conductores.

"Hay voluntad, quedó de manifiesto", insistió respecto a la voluntad de sus colegas de reducir los valores de las multas.