/ Nacional / PARAGUAY

"Los voy a mandar a matar a todos": las graves amenazas de Gianina García Troche durante su traslado a pabellón de máxima seguridad

"Mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias", aseguró la expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

26 de febrero 2026 - 9:41hs
García Troche.jpg

Según el informe fechado el 23 de febrero de 2026 y dirigido al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, García Troche fue trasladada el viernes 20 de febrero a las 14:05 por vía aérea a un pabellón de máxima seguridad para mujeres, bajo custodia de personal militar, médico y del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales.

“Se resistió al traslado” y lanzó amenazas

El documento oficial, divulgado por el diario digital local Ñandutí, señaló que durante el procedimiento la interna “se resistió al traslado, amenazando en todo momento a todo el personal”.

Sebastián Marset y Gianina García Troche. Archivo
NARCOTRÁFICO

Gianina García Troche, expareja de Sebastián Marset, fue trasladada de cárcel en Paraguay bajo un estricto operativo de seguridad

Archivo
ROBOS PIRAÑA EN EL CENTRO

Por segunda noche consecutiva robaron farmacia ubicada sobre 18 de Julio: nuevamente se llevaron perfumes

En el acta se citaron textualmente sus expresiones: “están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”.

Las actas integraron un informe semanal sobre las actividades y el comportamiento de García Troche mientras permanecía recluida en el penal militar de Viñas Cué, en el marco de la causa por crimen organizado que investiga a la organización liderada por Marset.

Sin visitas y con controles médicos

En los registros también se dejó constancia de que la imputada no recibió visitas de abogados ni familiares en los días previos al traslado y que fue sometida a controles médicos regulares.

García Troche, de nacionalidad uruguaya, es investigada por su presunto vínculo con la estructura criminal atribuida a Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

Escuela N°14 de Balneario Solís
BALNEARIO SOLÍS

Padres no enviarán a sus hijos a la Escuela N°14 hasta que remuevan a su directora: hoy se reúnen con autoridades de ANEP

Prohibición de cuidacoches: Colonia derogó norma que los regulaba y comenzará a penalizar la actividad
CUIDACOCHES

Prohibición de cuidacoches: Colonia derogó norma que los regulaba y comenzará a penalizar la actividad

Rafa Villanueva
TABLADO SOLIDARIO

"Nadie se salva solo": el mensaje de la pareja de Rafa Villanueva en el tablado que se organizó a su beneficio

Meteorólogo anuncia que marzo tendrá mucha tormenta y estima acumulados mensuales de 120 milímetros
CLIMA

Meteorólogo anuncia que marzo tendrá "mucha tormenta" y estima acumulados mensuales de 120 milímetros

