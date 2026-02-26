"Los voy a mandar a matar a todos": las graves amenazas de Gianina García Troche durante su traslado a pabellón de máxima seguridad

Según el informe fechado el 23 de febrero de 2026 y dirigido al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, García Troche fue trasladada el viernes 20 de febrero a las 14:05 por vía aérea a un pabellón de máxima seguridad para mujeres, bajo custodia de personal militar, médico y del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales.
“Se resistió al traslado” y lanzó amenazas
El documento oficial, divulgado por el diario digital local Ñandutí, señaló que durante el procedimiento la interna “se resistió al traslado, amenazando en todo momento a todo el personal”.
En el acta se citaron textualmente sus expresiones: “están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”.
Las actas integraron un informe semanal sobre las actividades y el comportamiento de García Troche mientras permanecía recluida en el penal militar de Viñas Cué, en el marco de la causa por crimen organizado que investiga a la organización liderada por Marset.
Sin visitas y con controles médicos
En los registros también se dejó constancia de que la imputada no recibió visitas de abogados ni familiares en los días previos al traslado y que fue sometida a controles médicos regulares.
García Troche, de nacionalidad uruguaya, es investigada por su presunto vínculo con la estructura criminal atribuida a Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.