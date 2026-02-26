"Los voy a mandar a matar a todos": las graves amenazas de Gianina García Troche durante su traslado a pabellón de máxima seguridad

En las últimas horas trascendieron documentos oficiales de la Justicia Militar de Paraguay que daban cuenta que la uruguaya Gianina García Troche, expareja del narcotraficante Sebastián Marset , profirió graves amenazas contra el personal que participó en su traslado al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, en Asunción.

Según el informe fechado el 23 de febrero de 2026 y dirigido al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, García Troche fue trasladada el viernes 20 de febrero a las 14:05 por vía aérea a un pabellón de máxima seguridad para mujeres , bajo custodia de personal militar, médico y del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales.

El documento oficial, divulgado por el diario digital local Ñandutí, señaló que durante el procedimiento la interna “ se resistió al traslado, amenazando en todo momento a todo el personal ”.

En el acta se citaron textualmente sus expresiones: “ están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias ”.

Las actas integraron un informe semanal sobre las actividades y el comportamiento de García Troche mientras permanecía recluida en el penal militar de Viñas Cué, en el marco de la causa por crimen organizado que investiga a la organización liderada por Marset.

Sin visitas y con controles médicos

En los registros también se dejó constancia de que la imputada no recibió visitas de abogados ni familiares en los días previos al traslado y que fue sometida a controles médicos regulares.

García Troche, de nacionalidad uruguaya, es investigada por su presunto vínculo con la estructura criminal atribuida a Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.