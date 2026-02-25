Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Cultura y Espectáculos / TABLADO SOLIDARIO

"Nadie se salva solo": el mensaje de la pareja de Rafa Villanueva en el tablado que se organizó a su beneficio

En el tablado solidario de este martes en el Parque Rodó se recaudaron cerca de un millón de pesos y habrá un evento similar el domingo en el Club Malvín

25 de febrero 2026 - 14:58hs
Rafa Villanueva

Rafa Villanueva

Foto: Instagram Rafa Villanueva

Este martes se celebró un tablado solidario en beneficio del comunicador Rafael Villanueva, internado en CTI del Sanatorio Mautone por una infección generalizada que obligó a hacerle amputaciones en pies y manos.

Villanueva, exconductor del programa Súbete a mi moto de Canal 12, lleva casi 60 días internado en CTI y sus allegados han pedido colaboración y juntado fondos para hacer frente a los gastos médicos del comunicador.

Por esta razón es que se organizó el tablado solidario, que contó con la participación de varios comunicadores, murgas y artistas. Por esta iniciativa se logró recaudar cerca de un millón de pesos.

Durante el evento, la comunicadora Catalina Ferrand leyó un mensaje que había hecho llegar Cecilia, la pareja de Villanueva.

En él, la mujer reconoció que su pareja tiene "muchos obstáculos por sortear", entre desafíos a nivel físico y emocionales. "Estamos seguros de que con todo este amor y solidaridad su camino será más sencillo y luminoso", escribió Cecilia, según consignó Montevideo Portal.

Y reflexionó sobre la circunstancia que atraviesa su pareja. "Nunca sabemos en qué lugares nos va a colocar la vida ni qué dolores tendremos que atravesar. Tampoco sabemos en qué momentos vamos a necesitar ayuda, y vaya que cuesta pedirla y recibirla. Nos han dicho que tenemos que poder solos, pero resulta queno,nadie se salva solo”.

En el tablado especial actuaron Los Muchachos, Un Título Viejo, Queso Magro, La Mojigata, Curtidores de Hongos, La Gran Muñeca y también El Reja.

Este domingo habrá un nuevo tablado solidario en beneficio de Villanueva en el Club Malvín desde las 19:00. Actuarán Patos Cabreros, Cayó la Cabra, La Nueva Milonga y La Trasnochada, además de la comparsa Valores y la banda La Furia.

La entrada cuesta $ 350 y se adquiere a través de Redtickets.

Qué le pasó a Rafa Villanueva

El conductor de Súbete a mi moto fue ingresado a fines de diciembre en CTI. Primero estuvo internado en Castillos pero dada la gravedad de su cuadro fue derivado al CTI del sanatorio Mautone.

Fue ingresado por una infección intestinal que devino en una inflamación generalizada y falla de varios órganos a la vez (septicemia).

El foro Medicina Intensiva define al shock séptico como el resultado de una respuesta inadecuada del huésped a una infección, lo que produce disfunción orgánica. Su progresión se manifiesta por la aparición de estadios clínicos sucesivos, derivados de la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a la activación de diferentes mediadores inflamatorios que conducen a la disfunción orgánica.

Uno de los signos característicos es la caída marcada de la presión arterial, que no se corrige fácilmente ni siquiera con líquidos intravenosos. A esto se suman alteraciones en la respiración, el estado de conciencia y la producción de orina, indicadores de que los órganos están empezando a fallar.

El tratamiento requiere cuidados intensivos. Incluye antibióticos de amplio espectro administrados lo antes posible, líquidos intravenosos, medicamentos para sostener la presión arterial y, en muchos casos, asistencia respiratoria.

Temas:

Rafael Villanueva tablado Carnaval 2026

