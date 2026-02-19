Nuevo apoyo a Rafa Villanueva: el programa radial Bacanal donará el pago de una empresa que se sume a su tanda

Rafael Villanueva sigue recibiendo apoyos y varios surgen en el carnaval: uno nació en el estudio donde se emite el programa Bacanal.

Bacanal carnaval toda la vida , programa radial dedicado a la información y el análisis sobre esa expresión cultural en Uruguay, que se emite por radio Universal (AM 970) , sumó una idea innovadora a las gestiones de apoyo al comunicador Rafael Villanueva .

Según explicó Marcelo “Chelo” Fernández, integrante del equipo de periodistas de Bacanal, el 100% de lo que se recaude por la participación de un patrocinante que se integre a la lista de las empresas que hacen publicidad en el programa será entregado a la familia de Villanueva .

Rafa Villanueva permanece internado en el Sanatorio Mautone , en Maldonado, recuperándose de una adversidad sanitaria grave que ha generado, además, dificultades económicas relevantes para su familia.

Esta semana se informó que el martes 25 de febrero, en el Tablado del Parque, habrá una jornada de espectáculos de carnaval a beneficio del comunicador : la gente puede colaborar comprando entradas, incluso aunque no pueda asistir, pero también adquiriendo bonos colaboradores (hay que ingresar en el sitio de RedTickets ).

“Chelo” Fernández expresó a El Observador que los integrantes de Bacanal, además de colaborar comprando entradas y/o bonos para esa noche en el tablado del Parque Rodó (es posible hacerlo y así colaborar aunque no se pueda asistir al tablado), decidieron sumarse a los apoyos a Rafa Villanueva invitando a una empresa a hacer publicidad hasta el 15 de marzo en Bacanal, donando todo lo que ese patrocinador abone al programa.

Bacanal carnaval toda la vida se emite de lunes a viernes, de 16.30 a 18 horas, por radio Universal (AM 970), con un equipo conformado por Marcelo “Chelo” Fernández, Guzmán Ramos, Fernando Tetes, David Carlín, Felipe Fernández, Chiara Miranda, Julio “Pata” Izmendi, Rafa Calvente y Juanma Pereira.