Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  18°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Nuevo apoyo a Rafa Villanueva: el programa radial Bacanal donará el pago de una empresa que se sume a su tanda

El programa Bacanal -carnaval toda la vida-, que se emite por radio Universal, activó otra idea carnavalera para darle una mano a Rafa Villanueva

19 de febrero 2026 - 20:05hs
Rafael Villanueva sigue recibiendo apoyos y varios surgen en el carnaval: uno nació en el estudio donde se emite el programa Bacanal.

Rafael Villanueva sigue recibiendo apoyos y varios surgen en el carnaval: uno nació en el estudio donde se emite el programa Bacanal.

Bacanal carnaval toda la vida, programa radial dedicado a la información y el análisis sobre esa expresión cultural en Uruguay, que se emite por radio Universal (AM 970), sumó una idea innovadora a las gestiones de apoyo al comunicador Rafael Villanueva.

Según explicó Marcelo “Chelo” Fernández, integrante del equipo de periodistas de Bacanal, el 100% de lo que se recaude por la participación de un patrocinante que se integre a la lista de las empresas que hacen publicidad en el programa será entregado a la familia de Villanueva.

Más noticias
Momosapiens 2026 en el Teatro de Verano.
CARNAVAL 2026

CODA, la parodia que Momosapiens puso en la lista de los mejores momentos del carnaval

Murga Cayó la Cabra 2026.
CARNAVAL 2026

Dura crítica de la murga Cayó la Cabra a la Intendencia de Montevideo con Mario Bergara en el Teatro de Verano

Solidaridad con Rafael Villanueva

Esta semana se informó que el martes 25 de febrero, en el Tablado del Parque, habrá una jornada de espectáculos de carnaval a beneficio del comunicador: la gente puede colaborar comprando entradas, incluso aunque no pueda asistir, pero también adquiriendo bonos colaboradores (hay que ingresar en el sitio de RedTickets).

“Chelo” Fernández expresó a El Observador que los integrantes de Bacanal, además de colaborar comprando entradas y/o bonos para esa noche en el tablado del Parque Rodó (es posible hacerlo y así colaborar aunque no se pueda asistir al tablado), decidieron sumarse a los apoyos a Rafa Villanueva invitando a una empresa a hacer publicidad hasta el 15 de marzo en Bacanal, donando todo lo que ese patrocinador abone al programa.

Bacanal carnaval toda la vida se emite de lunes a viernes, de 16.30 a 18 horas, por radio Universal (AM 970), con un equipo conformado por Marcelo “Chelo” Fernández, Guzmán Ramos, Fernando Tetes, David Carlín, Felipe Fernández, Chiara Miranda, Julio “Pata” Izmendi, Rafa Calvente y Juanma Pereira.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 18.08.02 (1)
Temas:

Rafael Villanueva Carnaval Carnaval 2026 Radio Universal

Seguí leyendo

Las más leídas

Puente Santa Lucía sobre ruta 1 (archivo).
RECLAMO

Demanda millonaria por ruta 1: avanza el arbitraje internacional contra Uruguay

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Carnaval: llega uno de los momentos de mayor tensión, la divulgación de la lista de los que pasan a la Liguilla 2026, que serán 24 de los 40 elencos.
CARNAVAL 2026

Expectativa por el primer fallo del jurado del concurso de carnaval: ¿quiénes clasificarán a la liguilla?

Inversores de la firma dueña de la panadería Saint Germain no lograron mayoría para ejecutar la garantía tras incumplimiento de pago
MERCADO DE VALORES

Inversores de la firma dueña de la panadería Saint Germain no lograron mayoría para ejecutar la garantía tras incumplimiento de pago

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos