Nuevo apoyo a Rafa Villanueva: el programa radial Bacanal donará el pago de una empresa que se sume a su tanda

Según explicó Marcelo “Chelo” Fernández, integrante del equipo de periodistas de Bacanal, el 100% de lo que se recaude por la participación de un patrocinante que se integre a la lista de las empresas que hacen publicidad en el programa será entregado a la familia de Villanueva.
Esta semana se informó que el martes 25 de febrero, en el Tablado del Parque, habrá una jornada de espectáculos de carnaval a beneficio del comunicador: la gente puede colaborar comprando entradas, incluso aunque no pueda asistir, pero también adquiriendo bonos colaboradores (hay que ingresar en el sitio de RedTickets).
“Chelo” Fernández expresó a El Observador que los integrantes de Bacanal, además de colaborar comprando entradas y/o bonos para esa noche en el tablado del Parque Rodó (es posible hacerlo y así colaborar aunque no se pueda asistir al tablado), decidieron sumarse a los apoyos a Rafa Villanueva invitando a una empresa a hacer publicidad hasta el 15 de marzo en Bacanal, donando todo lo que ese patrocinador abone al programa.
Bacanal carnaval toda la vida se emite de lunes a viernes, de 16.30 a 18 horas, por radio Universal (AM 970), con un equipo conformado por Marcelo “Chelo” Fernández, Guzmán Ramos, Fernando Tetes, David Carlín, Felipe Fernández, Chiara Miranda, Julio “Pata” Izmendi, Rafa Calvente y Juanma Pereira.