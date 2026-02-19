Expectativa por el primer fallo del jurado del concurso de carnaval: ¿quiénes clasificarán a la liguilla?

Carnaval: llega uno de los momentos de mayor tensión, la divulgación de la lista de los que pasan a la Liguilla 2026, que serán 24 de los 40 elencos.

En la próxima madrugada se conocerá la primera decisión relevante del jurado del Concurso de Carnaval de 2026 , dado que se informará la lista de los conjuntos que clasificarán a la liguilla carnavalera , una tercera rueda de actuaciones a la que accederán los mejores 24 de los 40 elencos que compiten este año.

Ese momento sucederá luego de la actuación del conjunto que cerrará la última de las 10 etapas de la segunda rueda, también denominada rueda de ajustes, en este caso el elenco de parodistas Zíngaros.

Si el mal estado del tiempo, algo que se anunció como probable, obliga a postergar la etapa de este jueves 19 para este viernes 20, la lista de clasificados a la liguilla se conocerá en la madrugada del sábado 21 de febrero.

La lista de las 10 murgas, cuatro sociedades de negros y lubolos, cuatro parodistas, tres revistas y tres humoristas que clasificarán se conocerá por orden alfabético y sin revelar la identidad de los puntajes acumulados en las dos ruedas iniciales, con base en el uso de un software que utiliza la Intendencia de Montevideo.

La decisión la informará Gabriela Barboza, presidenta del jurado, en un set que se instalará en el escenario del Teatro de Verano y ese momento será televisado por Tenfield (VTV).

Tampoco se divulgará el puntaje acumulado de los 16 elencos eliminados.

En la próxima madrugada, tras conocer la lista de los 24 mejores, también se conocerá la programación para las ocho noches de la liguilla, en las que habrá tres actuaciones por jornada, desde la noche del sábado 21 (habrá un día libre entre la conclusión de la segunda rueda y el inicio de la liguilla).

Zíngaros 2

El valor de seguir en la competencia

La clasificación a la tercera rueda o liguilla es de alta relevancia, no solo porque permite a los conjuntos seguir compitiendo en esta contienda artística, también porque les generará más convocatoria en los tablados que lo que suceda con los eliminados.

Además, los que sigan en carrera accederán a premios económicos superiores.

También gozarán de la clasificación automática para el Concurso de Carnaval de 2027 (los eliminados y el resto que quiera concursar deberán obtener un cupo en la prueba de admisión que habrá en la próxima primavera).

En algunas categorías parece más sencillo adelantar lo que el jurado haya decidido tras calificar a los elencos en las dos ruedas iniciales, pero en otras hay decisiones que se estima serán más ajustadas y, por ende, no se descartan sorpresas y las correspondientes polémicas.

Jurado 1 Los integrantes del jurado del concurso de 2026, en medio del gradería del Teatro de Verano, previo a una noche clave.

Los 40 conjuntos del concurso de carnaval

Murgas: A la Bartola, Cayó la Cabra, Curtidores de Hongos, Diablos Verdes, Doña Bastarda, Don Bochinche y Cía., Falta y Resto, Gente Grande, Jardín del Pueblo, Jorge, La Gran Muñeca, La Margarita, La Mojigata, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Mi Vieja Mula, Patos Cabreros, Queso Magro y Un Título Viejo.

Sociedades de Negros y Lubolos: Herencia Ancestral, Integración, La Sara del Cordón, Más que Lonja, Valores y Yambo Kenia.

Parodistas: Adams, Caballeros, Los Muchachos, Momosapiens y Zíngaros.

Revistas: Carambola, House, La Compañía, Madame Gótica y Tabú.

Humoristas: Cyranos, Los Chobys, Los Rolin, Social Club y Sociedad Anónima.

Quedarán por el camino nueve murgas, dos sociedades de negros y lubolos, un parodista, dos revistas y dos humoristas. Si bien no es lo habitual, ha pasado pocas veces, existe la posibilidad de empate/s que hagan que el número de clasificados sea levemente mayor.