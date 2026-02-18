El nombre del nuevo programa de Nacho Álvarez lo enfrentó otra vez con Canal 4: "La frase había sido creada por mí hace 14 años"

Nacho Álvarez Joaquín Ormando

Mientras prepara el estreno de su programa de streaming Todo se sabe, que retomará el tono y el formato de Santo y seña, Nacho Álvarez contó a través de sus redes sociales el enfrentamiento que tuvo con Canal 4 por el nombre del ciclo, y la "carrera" legal que tuvieron para registrar el nombre del programa.

Bajo el nombre Todo se sabe (abreviado como TSS), el programa tendrá a Álvarez como conductor principal, acompañado por tres colaboradores de la última etapa de Santo y Seña: la periodista y productora general Patricia Martín, y los periodistas Alejandro "Bicho" Amaral y Leonardo Pereyra, así como Bernardo Wolloch.

El cambio de nombre con respecto al programa que entre 2012 y 2024 se emitió por Canal 4 hasta que la empresa decidió ponerle fin al ciclo se debe a que el título Santo y Seña pertenece al canal, y no se lo cedieron al conductor, según había contado en una entrevista con El Observador en diciembre de 2025.

Ahora ese duelo tuvo una nueva etapa, según contó el periodista. "Canal 4 no solo quiso prohibirnos usar la marca Santo y seña, sino que una vez que anunciamos el lanzamiento de Todo se sabe, la semana pasada se apuró a pedirla a su nombre, con la obvia finalidad de impedirnos usar esa frase creada por mí hace 14 años", contó en un posteo en su cuenta de X.

"Pero no contaban con que dos días antes, ya nosotros habíamos ingresado la solicitud", agregó, adjuntando una imagen del registro de propiedad intelectual donde se ven las entradas de la solicitud hecha a su nombre, fechada el 11 de febrero, por el nombre TSS Todo se sabe, junto al logo del programa, y otra del 13 de febrero, ingresada por Canal 4, por el nombre Todo se sabe. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/2024077734704562311?s=20&partner=&hide_thread=false TODO SE SABE

