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La bronca de un periodista de Canal 4 cuando le impidieron filmar las obras del nuevo estadio de Liverpool: "No tiene sentido"

El periodista Néstor Remeseiro contó que, cuando quiso registrar la demolición de una de las tribunas del estadio Belveder, no se lo permitieron

28 de mayo de 2026 15:00 hs
Viejo estadio Belvedere
Joaquín Ormando

El histórico movilero de Telenoche, Néstor Remeseiro, protagonizó un tenso episodio mientras intentaba realizar una cobertura periodística. El comunicador fue impedido de registrar imágenes para el informativo, lo que desató su molestia inmediata.

El incidente sucedió durante su jornada laboral, cuando el equipo del noticiero de Canal 4 se dispuso a realizar una emisión desde las obras del estadio de Liverpool, en el barrio de Belvedere, que será reconstruido totalmente. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando se le prohibió explícitamente al periodista captar el material audiovisual que registraba las demoliciones de una de las tribunas de la estructura.

"No se puede filmar", fue la directiva que molestó a Remeseiro, que lo contó en un programa de streaming que conduce junto a Ana Laura González. La intención del movilero era hablar con algunos de los dirigentes o responsables de la obra, que se negaron.

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"Entonces dijimos: ‘Bueno, dejamos unas tomitas del lugar y vemos’. Y ahí nos dicen que tampoco se podía filmar adentro”, contó Remeseiro, que manifestó su malestar por la restricción y que agregó que le dijeron que podía filmar pero desde la calle.

“Es como ir a ver un partido de fútbol y que no haya pelota. No tiene sentido”, afirmó. Contó, también, que se fue del lugar con "mucha bronca".

“Un informativo hace un tape para que el hincha que no pudo ir vea eso, que es historia. Vos no te imaginás que vas a tener que pedir permiso a un club deportivo para mostrar que le están dando a los socios un pedazo de grada para llevarse a su casa”.

“Estoy convencido de que Palma no sabía esto”, agregó.

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