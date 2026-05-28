"Está ajustado al Código de Ética": Jorge Díaz dijo que Yamandú Orsi compró la camioneta con descuento cuando no era funcionario público

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , se refirió a la elección del vehículo para la asunción de Yamandú Orsi tras la polémica por la compra de una camioneta con un descuento de U$S 25 mil y defendió que el accionar del mandatario está "ajustado al Código de Ética en la Función Pública" .

"Respecto a la compra del ciudadano Yamandú Orsi de un vehículo, el precio que pagó y los descuentos que se aplicaron, eso creo que es un tema que lo debe responder el presidente. No soy yo la persona indicada para hacerlo porque es un negocio en el cual tampoco participé ", comenzó señalando en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

Tras esto, fue consultado sobre el beneficio recibido por el hoy presidente y señalamientos sobre un eventual incumplimiento del artículo 9 del Código de Ética en la Función Pública, que establece que los funcionarios públicos no pueden recibir regalos o compensaciones por actos inherentes a su cargo , y señaló que quienes defiendan la aplicación de dicha regla están "cometiendo dos errores" .

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" Voy a hacer de abogado del diablo ; quienes defienden la aplicación del artículo creo que están cometiendo dos errores. El primero es que se trata de funcionarios públicos. Cuando Orsi hace esa compra, no lo era ", dijo y añadió que el segundo es que está "prohibido" recibir un "obsequio por el ejercicio de actos de la función" y que hasta donde él sabe "no hay ninguna demostración de que el presidente haya realizado, luego de asumir, algún acto en el ejercicio de sus funciones por el que se le haya hecho ese obsequio" .

En tal sentido, al ser consultado sobre si defendía que Orsi aceptara el descuento, respondió que el accionar del presidente "está ajustado al Código de Ética en la Función Pública".

"Ahora se va a hacer un pedido de informe. Yo creo que con estas cuestiones de transparencia y de ética pública hay que ser absolutamente claros, categóricos y contundentes. No son temas menores", señalando Díaz en otro momento del diálogo, refiriéndose al pedido de informe del diputado colorado Felipe Schipani sobre el vehículo que usó el presidente durante el acto de asunción.

"Cuando llegue el pedido de informe del diputado, lo contestaremos, como ya respondimos uno de las mismas características apenas empezado el periodo de gobierno", agregó.

De acuerdo con el prosecretario, los vehículos en la asunción fueron entregados en "calidad de préstamo". "La información que manejo es que hubo un proceso de selección", dijo y afirmó que existe un "informe técnico" que avala la elección.

Sobre la posible vinculación entre el descuento a Orsi y los vehículos contratados para la asunción, dijo: "Eso va a quedar claramente demostrado una vez se agregue la documentación. Por ello me parece importante que se haga el pedido de informe, para que con la documentación a la vista se pueda informar. No tiene nada que ver una cosa con la otra".

"Me parece muy importante que el tema se debata, que se pidan informes, que se contesten, porque creo que eso hace a la transparencia y la ética pública. Me parece clave que esto quede absolutamente claro porque es lo que corresponde", aseveró.

Después, señaló que a su parecer la rebaja recibida por el mandatario es un tema que "cada uno de los ciudadanos evaluará y juzgará" y que será una cuestión en la que Orsi "dará en su momento las explicaciones de por qué él entendía que sí correspondía aceptar el descuento".

Finalmente, sostuvo que "estaría bueno que la empresa aclarara su política comercial". "Me parece que ese es el punto", cerró en cuanto al tema.

La compra de la camioneta con un descuento de US$ 25 mil

En las últimas horas se conoció a nivel público que Presidencia envió documentación que confirma que el presidente Yamandú Orsi compró en febrero de 2025 una camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetro por US$ 54.000, pese a que el valor de mercado del vehículo rondaba los US$ 79.000.

La información surgió luego de consultas realizadas en el programa radial Así Nos Va, conducido por Patricia Madrid, a partir de la última declaración jurada presentada por Orsi ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

En esa declaración figura una camioneta Hyundai 2025 valuada en $ 3.396.570, equivalentes a unos US$ 79.000 tomando el tipo de cambio de febrero de 2025.

Según la documentación enviada desde Presidencia a la periodista, la factura fue emitida el 21 de febrero de 2025, ocho días antes de la asunción presidencial, por un monto de US$ 54.000.

El vehículo fue adquirido a través de Oliva Automotores, concesionaria oficial de Hyundai. Ese mismo modelo era ofrecido por la empresa a un valor cercano a los US$ 78.990, por lo que la diferencia ronda los US$ 25.000.

Desde el entorno presidencial confirmaron que en la operación existió una "rebaja o descuento" por ese monto.

Presidencia informó además que el pago se realizó mediante la entrega de un Hyundai modelo 2020 propiedad de Orsi y una transferencia bancaria. Sin embargo, no se detalló cuánto dinero fue reconocido por el vehículo usado ni cuál fue el monto exacto transferido por el entonces presidente electo.

En la declaración jurada presentada en 2024, Orsi había declarado ese Hyundai 2020 por un valor aproximado de US$ 29.000.