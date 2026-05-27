Creación de "puntos Arcoiris", fomento de la "intimidad" en vestuarios y "espacios seguros" en las playas: el plan de la IM para personas trans

La Intendencia de Montevideo presentó este lunes su Plan por la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género para el período 2026-2030, que incluye 130 medidas para “avanzar hacia una ciudad más segura, habitable e inclusiva”.

Las medidas implican apoyos a distintos aspectos de la vida de las personas trans , desde estímulos para terminar la educación básica hasta la creación de “espacios seguros” en las playas.

El coordinador de la Secretaría de la Diversidad, Andrés Scagliola , destacó en entrevista con El Observador que el plan es fruto de una “construcción colectiva”, que es un “acto de transparencia, para que la gente conozca los énfasis” de su secretaría y para que se pueda “evaluar la gestión”.

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Con el objetivo de “contribuir a garantizar las bases materiales de la vida”, la IM plantea, entre otros puntos, la generación de “un circuito que garantice el acceso de las personas trans a propuestas de culminación de cursos” de enseñanza formal.

“Ya se está haciendo hace un par de años en la Eskuelita Trans, que es un colectivo de personas trans que ayudan a otras personas trans a estudiar para acreditar ciclo básico y otros niveles educativos. Nosotros hicimos una convocatoria abierta para un curso Rumbo, que ayuda a acreditar el ciclo básico. Ya arrancó, no es solo para personas trans, también participan otra cantidad de personas cuya orientación sexual e identidad de género no sabemos, pero son lugares seguros para personas trans, esas son las reglas de juego”, explicó Scagliola.

También se formará a al menos 60 personas trans “en sectores dinámicos de empleo para el acceso al mercado de trabajo y llamados públicos”.

A su vez, dentro de la Secretaría de la Diversidad se incluirá una cláusula de prioridad en llamados y convocatorias para contratar proveedores de servicios que cuenten en sus equipos con personas trans.

El plan incluye también propuestas culturales, como la creación de un “club social como espacio cultural y de baile impulsado por colectivos de las disidencias sexuales y de género” y ampliar la cantidad de entradas gratis que se entregan a personas de este colectivo para asistir a los teatros que gestiona la IM.

También se realizarán en el quinquenio al menos tres “eventos masivos (bicicleteadas o corre-caminatas) contra los discursos de odio y las violencias contra las personas LGBTIQ+”.

Por otra parte, en los eventos masivos, donde actualmente se instalan los puntos Violeta para brindar información y orientación ante situaciones de violencia de género, se instalarán los “Puntos Arcoiris”, con el mismo objetivo, pero enfocado en la violencia contra personas trans. “Es un espacio de difusión de información, de promoción de derechos. Y si en esos espectáculos masivos se produce algún tipo de situación de acoso o discriminación, poder responder ahí y tener una primera atención”, explicó Scagliola.

Gimnasios, bares y playas

Otro grupo de medidas planteadas en el plan apuntan a que las personas trans se sientan “cómodas” en distintos situaciones sociales.

Por ejemplo, se crearán “espacios de intimidad en vestuarios de al menos tres instituciones deportivas” en el quinquenio.

¿Qué significa esto? “A veces es tan sencillo como poner cortinas en las duchas. Cuando en los gimnasios no las hay, genera que uno tenga que exponer su cuerpo a todo el resto. En otros lugares el tema ya no es cortina, sino generar otro tipo de infraestructura. Los vestuarios son todos distintos y recién estamos arrancando. No es solo para las personas trans, he ido a gimnasios y la verdad es que hay espacios que no me resultan cómodos, porque de repente no me gusta exponer mi cuerpo. Ahí también depende de la voluntad de ese gimnasio o club”, explicó.

También se harán al menos tres “talleres de sensibilización sobre identidades trans para personas y usuarios de gimnasios”.

Siguiendo el camino de la comodidad, se buscará adecuar la normativa para los baños públicos y de los lugares privados con uso público, como bares y restaurantes. La reforma intentará que se elimine la segregación por género en los baños individuales.

“Es una reforma mínima que en realidad reconoce lo que ya sucede. Vamos a hacer una propuesta para ver si la Junta Departamental se hace eco de esta propuesta”, que implicaría sacar los carteles que indican cuál es de varón y cuál de mujer, por uno que diga, simplemente, “baño”.

“Esto es para baños individuales, donde vos entrás, cerrás la puerta y no hay nadie más ahí. Hay un tema evidente en relación a las personas trans que están todo el tiempo monitoreadas en relación a qué baño entran, pero también hay una cuestión de deficiencia: te encontrás que uno de los baños está vacío y las personas no entran porque no son de ese género”, cuestionó el coordinador de la Secretaría de Diversidad.

Finalmente, el plan propone generar “espacios seguros para personas trans en las playas en verano”. Se realizarán al menos 10 jornadas en las playas en el periodo de gobierno.

Scagliola explicó que no se trata de una segregación física de los espacios de la playa, si no de crear eventos recreativos.

“Muchas personas trans sienten miedo por su corporalidad, anticipan posibles situaciones de discriminación en la playa al exponer sus cuerpos. Nuestra idea es generar espacios recreativos, jornadas en las playas para que puedan ir con libertad. Estas jornadas están pensadas desde el punto de vista recreativo, es decir, vamos a jugar al voleibol en grupo sabiendo que en ese espacio va a estar todo bien, porque si vamos individualmente puede suceder que se reciban comentarios o se generen situaciones incómodas”, aclaró..

¿Cuánto cuesta?

Consultado sobre el monto de la aplicación de las 130 medidas, Scagliola indicó que es “difícil de calcular” porque “la mayoría de las medidas” se resuelven con “transversalizar, en otras políticas que ya existen, la dimensión de la diversidad afectiva sexual y de género”.

La secretaría cuenta con un presupuesto anual de $10.600.000 anuales en gastos fijos y $400.000 para inversiones, lo que “representa el 0,03% del presupuesto de la IM”. Las medidas, por tanto, se financiarán con estos fondos.