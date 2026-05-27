MEF planteó en sus lineamientos para la Rendición de Cuentas que "toda propuesta deberá presentarse bajo el criterio de costo cero"

“Estamos peleando para que no sea así”, respondió este martes el presidente Yamandú Orsi al ser consultado sobre la posibilidad de enviar una Rendición de Cuentas con “gasto cero”. “Mañana tenemos una reunión importante”, dijo en alusión al Consejo de Ministros de este miércoles. “La idea es encontrar unos recursos más, que algo se pueda conseguir”.

El mandatario puso en palabras una pulseada que tiene lugar por estos días en el Poder Ejecutivo, entre la intención del ministro Gabriel Oddone –expresada meses atrás en entrevista con Búsqueda y reiterada ante los empresarios en un almuerzo de ADM– y la apuesta de Presidencia y de varios secretarios de Estado por conseguir más recursos.

Lo cierto es que el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) ya fijó posición y la explicitó negro sobre blanco en los lineamientos que repartió al resto de los incisos del Poder Ejecutivo. El documento de cuatro páginas, al que accedió El Observador, lleva el título “Lineamientos para la elaboración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2025” y está firmado por la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry.

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El texto fue distribuido semanas atrás a los organismos con el fin de recopilar las “propuestas de articulado” a través del Sistema de Presentación de Articulado desde el 6 de mayo y hasta el pasado viernes 22.

El MEF planteó a partir de eso coordinar “posibles instancias de intercambio bilateral” entre el pasado lunes 25 y hasta el próximo viernes 5 de junio.

Las reuniones ya comenzaron –algunas de ellas fueron públicas– y de hecho se espera que un Consejo de Ministros dentro de dos semanas laude cuál será el espacio fiscal de la Rendición de Cuentas.

La cartera conducida por Oddone –a través del documento firmado por la contadora general– ya explicitó su posición: “La formulación de la presente Rendición de Cuentas no prevé incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal en las propuestas presentadas por los incisos. En consecuencia, las mismas deberán financiarse mediante reasignaciones internas de crédito, asegurando que toda iniciativa se financie dentro de los márgenes existentes”.

En este sentido, el documento reiteró que “toda propuesta deberá presentarse bajo el criterio de costo cero, financiándose mediante la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio Inciso”.

Yamandú Orsi y Gabriel Oddone Foto: Leonardo Carreño

El MEF detalló que “se promoverá el rediseño y la reformulación de programas existentes, orientando el gasto hacia aquellas intervenciones con mayor impacto económico y social, considerando la evidencia disponible sobre su desempeño”.

La cartera señaló que el resto de los organismos deberá presentar sus propuestas “ordenadas según su prioridad estratégica, identificando aquellas que consideren imprescindibles para el cumplimiento de sus cometidos sustantivos”.

En la introducción, Arosteguiberry sostuvo que el proceso “se orientará a la eficiencia en el uso de los recursos y fomentará su reasignación hacia aquellas políticas con mayor impacto en el bienestar de la población”, en función de un “escenario de cumplimiento de las metas fiscales asumidas en el Presupuesto” el año pasado.

“Revisión del gasto”

“Los Incisos deberán realizar una revisión integral de su estructura de gasto efectivamente ejecutado, identificando explícitamente espacios de reasignación de recursos”, planteó el MEF.

La cartera indicó que se tomarán en consideración tres puntos: “La pertinencia, resultados e impacto económico y social de los programas vigentes”; la “existencia de superposiciones o duplicaciones”; y la “eficiencia en la utilización de los recursos asignados”.

Cada propuesta deberá contener un “diagnóstico” del “problema público o brecha a atender” con su respectiva “evidencia” y antecedentes; una “fundamentación de la intervención propuesta”; la “definición clara y verificable del objetivo general” de la iniciativa y la descripción de los “resultados esperados”.

Al igual que lo hizo con el Presupuesto, el MEF apuntó que al momento de las propuestas “deberá considerarse explícitamente el impacto potencial” en materia de “cambio climático, igualdad de género e infancia, en línea con los enfoques transversales y las buenas prácticas internacionales en presupuestación informada por políticas públicas”.

La circulación de los lineamientos motivó este lunes una publicación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que arremetió contra la “lógica de ajuste” del gobierno.