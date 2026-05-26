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La camioneta de Yamandú Orsi bajo la lupa: el presidente la compró con una rebaja de unos US$ 25 mil

El vehículo fue facturado por US$ 54.000, aunque el valor de mercado rondaba los US$ 79.000; desde el entorno presidencial señalaron que hubo un descuento en la operación

26 de mayo de 2026 10:35 hs
Celebración de la Fiesta de la Primavera en la casa el Embajdor de China en Uruguay, Huang Yazhong, con la presencia del presidente de la República Yamandú Orsi.

Celebración de la Fiesta de la Primavera en la casa el Embajdor de China en Uruguay, Huang Yazhong, con la presencia del presidente de la República Yamandú Orsi.

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Presidencia envió documentación que confirma que el presidente Yamandú Orsi compró en febrero de 2025 una camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetro por US$ 54.000, pese a que el valor de mercado del vehículo rondaba los US$ 79.000.

La información surgió luego de consultas realizadas en el programa radial Así Nos Va, conducido por Patricia Madrid, a partir de la última declaración jurada presentada por Orsi ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

En esa declaración figura una camioneta Hyundai 2025 valuada en $ 3.396.570, equivalentes a unos US$ 79.000 tomando el tipo de cambio de febrero de 2025.

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Según la documentación enviada desde Presidencia a la periodista, la factura fue emitida el 21 de febrero de 2025, ocho días antes de la asunción presidencial, por un monto de US$ 54.000.

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El vehículo fue adquirido a través de Oliva Automotores, concesionaria oficial de Hyundai. Ese mismo modelo era ofrecido por la empresa a un valor cercano a los US$ 78.990, por lo que la diferencia ronda los US$ 25.000.

Desde el entorno presidencial confirmaron que en la operación existió una “rebaja o descuento” por ese monto.

Presidencia informó además que el pago se realizó mediante la entrega de un Hyundai modelo 2020 propiedad de Orsi y una transferencia bancaria. Sin embargo, no se detalló cuánto dinero fue reconocido por el vehículo usado ni cuál fue el monto exacto transferido por el entonces presidente electo.

En la declaración jurada presentada en 2024, Orsi había declarado ese Hyundai 2020 por un valor aproximado de US$ 29.000.

Otro de los puntos señalados por la periodista fue la diferencia entre el monto facturado y el valor declarado ante la Jutep, ya que la camioneta fue comprada por US$ 54.000 pero declarada por una cifra cercana al precio de mercado.

Durante el análisis realizado en Así Nos Va también se mencionó el artículo 9 de la Ley 19.823, correspondiente al Código de Ética de la Función Pública, que prohíbe a funcionarios públicos solicitar o recibir “obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas” vinculadas al ejercicio de la función pública.

Hasta el momento, Presidencia no informó si el descuento recibido formó parte de una política comercial habitual de la empresa o si se trató de una condición particular para la operación.

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