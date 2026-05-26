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Video: una mujer de 54 años fue arrastrada por un motociclista que le robó la cartera en Pocitos

La mujer intentó resistirse al robo y fue arrastrada varios metros por el motociclista, según se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad

26 de mayo de 2026 8:42 hs
mujerarrastrada

Una mujer de 54 años fue víctima de un robo este lunes en el barrio Pocitos, en un episodio ocurrido en la esquina de Marco Bruto y Luis Lamas.

Según se observa en cámaras de seguridad de la zona, divulgadas por el periodista Leonardo Pedrouza, la víctima se encontraba en la vereda cuando apareció un hombre en moto que le arrebató la cartera.

La mujer intentó resistirse al robo y fue arrastrada varios metros por el motociclista, que finalmente logró llevarse sus pertenencias y escapar del lugar.

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El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y las imágenes fueron compartidas por el reportero en redes sociales.

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