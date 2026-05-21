La investigación por la mujer hallada muerta en una heladera "está muy avanzada", según jefe de Policía de Maldonado

La Policía de Maldonado investiga el homicidio de una mujer de 32 años hallada muerta dentro de una heladera en una vivienda del barrio Asturias de San Carlos y maneja la hipótesis de que el crimen está vinculado con un ataque a balazos ocurrido horas más tarde en la ciudad.

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El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, aseguró en diálogo con el medio local FM Gente que la investigación “ está muy avanzada ” y confirmó que existen elementos que relacionan ambos episodios.

“ Está ligado directamente con el incidente que hubo en la madrugada ”, expresó el jerarca policial. Trezza agregó, además, que la información recopilada por los investigadores y enviada a Fiscalía permitió avanzar en la identificación del presunto autor del homicidio.

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El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Madrid, en San Carlos . La víctima fue encontrada sin vida dentro de la casa y presentaba un disparo en la cabeza . Según informó la Policía, el cuerpo estaba dentro de la heladera de la vivienda.

De acuerdo con la investigación, el hombre que realizó la denuncia declaró que horas antes escuchó una detonación de arma de fuego mientras se encontraba en otra habitación. También afirmó haber oído la voz de otro hombre, quien abandonó la vivienda recién al día siguiente.

Posteriormente, el denunciante fue detenido e imputado por encubrimiento por disposición de Fiscalía.

El ataque a balazos

Horas después de confirmado el homicidio, la Policía recibió un aviso sobre dos personas heridas de bala en la intersección de avenida Rocha y Tomás Berreta, también en San Carlos.

En el lugar fueron encontrados un hombre de 35 años —poseedor de 10 antecedentes penales— y una mujer de 23 años.

El hombre presentaba heridas de arma de fuego en el abdomen, mientras que la mujer sufrió lesiones en ambos tobillos. Ambos fueron trasladados conscientes a centros asistenciales.

Según indicó Trezza en la entrevista, el hombre herido recibió cuatro disparos y permanece internado “grave pero estable”.

“Debemos esperar la evolución de la salud de esta persona”, sostuvo el jefe policial.

Además, señaló que existe una investigación paralela sobre el ataque armado, que está a cargo de Investigaciones de Zona Operacional III en coordinación con Fiscalía.