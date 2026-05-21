Plan Más Aire de UTE: cómo pagar menos luz durante fines de semana y feriados

La empresa estatal UTE implementó el Plan Más Aire , una iniciativa diseñada para que los hogares uruguayos optimicen el consumo de su aire acondicionado . A través de la instalación de un enchufe inteligente, los usuarios acceden a una tarifa promocional durante los fines de semana y feriados.

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Esta bonificación busca fomentar la eficiencia energética sin perder el confort en el hogar. La medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, según detalla la página oficial del ente.

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Para formar parte de esta primera etapa, que cuenta con un cupo limitado de 3.000 dispositivos, es necesario cumplir con ciertas condiciones comerciales y técnicas:

Tener contratada la Tarifa Residencial Simple (TRS) . Esto se verifica en la factura bajo el apartado "Tarifa Aplicada".

. Esto se verifica en la factura bajo el apartado "Tarifa Aplicada". Contar con un servicio fijo de internet Wi-Fi en la vivienda.

en la vivienda. El equipo de aire acondicionado debe tener una potencia menor a 18.000 BTU .

. El aire debe estar conectado mediante un enchufe tradicional y un tomacorriente (no aplican los equipos conectados por cable directo a la red eléctrica).

Cómo funciona el dispositivo y cuál es su costo

El sistema requiere la compra de un enchufe inteligente comercializado exclusivamente en la Tienda UTE. Este aparato tiene un costo de $1.200 (IVA incluido) por cada aire acondicionado que se desee integrar al plan.

El dispositivo se coloca como intermediario entre el enchufe del electrodoméstico y el tomacorriente de la pared. Su función es medir la energía exacta que consume el equipo y transmitir esa información a UTE vía Wi-Fi, lo que permite aplicar el descuento correspondiente.

La normativa establece una restricción estricta: el enchufe inteligente no puede ser utilizado con ningún otro electrodoméstico. Si el sistema detecta un uso indebido, el cliente queda automáticamente desafectado del plan promocional.

El paso a paso para instalarlo y activarlo

Para sumar tu hogar al Plan Más Aire y empezar a ahorrar, seguí estas instrucciones: