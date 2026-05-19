Vivienda Promovida: el precio promedio de los monoambientes superó los US$ 94.000 en 2025

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) divulgó nuevos datos sobre la evolución de precios de la vivienda promovida ( ex Vivienda Social ), obtenidos a partir de las declaraciones juradas presentadas por las empresas responsables de los proyectos ante la institución.

Durante el año 2025, el precio promedio de las viviendas de un dormitorio fue de US$ 123.551, el de las unidades de dos dormitorios se ubicó en US$ 161.885, y el de tres dormitorios alcanzó los US$ 279.432.

Por su parte, el promedio para los monoambientes (cero dormitorios) se situó en US$ 94.473.

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Al comparar estos valores con los precios promedio del año 2024, se observa que en dólares los valores se incrementaron un 3% para las viviendas de un dormitorio, un 0,4% para las de dos dormitorios, un 27% para las de tres dormitorios y un 4% para los monoambientes.

Si se realiza el mismo análisis pero con los precios expresados en unidades indexadas, se registran incrementos más moderados para todas las tipologías, siendo del 5% para las viviendas de un dormitorio, del 4% para las de dos dormitorios, del 20% para las de tres dormitorios y del 6% para los monoambientes.

Ventas

En cuanto a las ventas de viviendas promovidas, un régimen que otorga beneficios fiscales a inversores, se han comercializado 25.169 inmuebles desde su creación hasta el cierre de 2025.

Específicamente, en el tercer cuatrimestre de 2025 se realizaron 1.143 declaraciones juradas nuevas, lo que supone un incremento del 4,6% en las ventas declaradas respecto del cuatrimestre anterior.

En el acumulado histórico, Montevideo concentra la gran mayoría del mercado con el 79,7% de las ventas declaradas, sumando 20.068 unidades distribuidas en 760 proyectos.

El departamento de Canelones ocupa el segundo lugar con el 9,6% de las ventas, equivalente a 2.421 unidades en 173 proyectos, un fenómeno directamente relacionado con la dinámica de ingreso de proyectos en Ciudad de la Costa, localidad que registra el 87% de las ventas de todo el departamento. La dinámica particular de Ciudad de la Costa marcó un incremento de las declaraciones de ventas del 5,1% respecto del cuatrimestre anterior y del 27,6% al comparar con el mismo cuatrimestre de 2024.

Por otro lado, Maldonado se ubica en el tercer lugar con el 5,5% de las ventas, sumando 1.666 unidades en 59 proyectos.

Los restantes departamentos acumulan el 4% restante de las ventas distribuidas en 85 proyectos, entre los cuales se destacan Salto, Paysandú y Soriano.

Desde su implementación, el régimen ha estado mayormente concentrado en Montevideo y zonas urbanas con alta demanda, en detrimento de departamentos con menor desarrollo económico.

Respecto al stock disponible, al cierre de 2025 había un total de 41.384 unidades entre viviendas en construcción y finalizadas. De esa cifra, el 75,9% (31.409 unidades) se encuentran en Montevideo, el 10% (4.120 unidades) en Canelones y el 7,2% (2.976 unidades) en Maldonado.

El resto, compuesto por 2.879 unidades, se reparte entre 15 departamentos, siendo Salto, Paysandú y Soriano los que concentran casi la mitad de ese saldo, mientras que Treinta y Tres se mantiene como el único departamento sin proyectos registrados bajo este régimen.

El gobierno avanza en una estrategia de "zonificación" en el interior del país con el objetivo de territorializar los incentivos fiscales de la Ley de Vivienda Promovida y descentralizar una inversión inmobiliaria históricamente concentrada en la capital como informó El Observador tiempo atrás.

Sin título

A través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), se trabaja en conjunto con las intendencias locales para que cada departamento defina de manera dinámica sus áreas prioritarias de desarrollo urbano, informó Búsqueda.

Bajo este nuevo esquema, los gobiernos departamentales determinan dónde es más conveniente construir y, posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas fija los beneficios fiscales específicos para cada caso, buscando así "conducir" el capital privado hacia zonas que realmente requieran dinamismo y stock habitacional.

Precio por metro cuadrado

Finalmente, el precio promedio general por metro cuadrado construido se ubicó en US$ 2.445 y 15.965 UI, según las transacciones registradas en el último año.

Al comparar estos datos con las ventas registradas en el año móvil cerrado a diciembre de 2024, se observa un incremento del 8,5% en dólares y del 6,3% en unidades indexadas.

En el desglose por departamento, Canelones registró los valores más altos del país, alcanzando los US$ 2.872 y 18.839 UI por metro cuadrado.

El informe completo, que incluye la evolución histórica de precios, se encuentra disponible en la web oficial de la ANV.