Ciberdelincuente puso a la venta un servicio de "rastreo" de uruguayos y filtró datos personales de autoridades

Un grupo cibercriminal publicó en un foro cibercriminal dedicado a la compraventa de servicios vinculados a ciberdelincuencia una nueva oferta de acceso a información de ciudadanos uruguayos.

En la publicación, el autor asegura formar parte del grupo “PampaLeaks”, organización que afirma operar en Argentina y Uruguay. es el mismo atacante que la semana filtró datos personales de la plataforma TuID Digital.

El mensaje define el servicio como un mecanismo para “rastrear ciudadanos uruguayos”. Según el contenido publicado, el sistema funcionaría mediante pedidos realizados por clientes interesados en obtener información personal de terceros.

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La publicación afirma que el grupo tendría acceso a “la mayoría de las bases de datos mantenidas por organismos gubernamentales uruguayos”. También asegura contar con “acceso directo a sistemas gubernamentales” para consultar información actualizada sin orden judicial.

Dentro del anuncio se incluye una imagen con referencias a distintos organismos y plataformas estatales uruguayas. Allí se mencionan registros asociados a Dirección Nacional de Identificación Civil, Antel TuID Digital, Ceibal, Sucive, UTU, ANEP y plataformas educativas de Primaria.

Según la descripción publicada en el foro, entre los datos ofrecidos habría información personal, domicilios, contactos, datos familiares, historiales académicos y registros de cuentas digitales. A modo de muestra, el atacante publicó datos personales del expresidente de la República, Luis Lacalle Pou y del actual secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y del ministro del Interior, Carlos Negro.