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Mirá los increíbles nombres de Brasil que estaban en la lista de 55 de Carlo Ancelotti, y no irán al Mundial 2026 debido a la citación de último momento de Neymar

El entrenador de la selección brasileña se decantó por el crack de Santos, en lugar de otros futbolistas que ya tuvo en su proceso, a diferencia de él

18 de mayo de 2026 19:26 hs
El italiano Carlo Ancelotti está intentando que la selección brasileña recupere el brillo la convertía en la favorita de los mundiales.

El italiano Carlo Ancelotti está intentando que la selección brasileña recupere el brillo la convertía en la favorita de los mundiales.

FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

El director técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, brindó este lunes la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 en una conferencia de prensa que contó con más de 1.000 periodistas, y en la misma, citó a Neymar.

Los que quedaron fuera por la citación de Neymar

El hecho de que a último momento Carlo Ancelotti se haya decidido por citar a Neymar para el Mundial 2026, implica que otros futbolistas que tomaron parte de distintos planteles del mismo DT en este proceso, hayan quedado fuera de la próxima edición de la Copa del Mundo.

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Joao Pedro le pide disculpas a los hinchas de Fluminense tras clasificar a Chelsea, con sus goles, a la final del Mundial de Clubes

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Entre los más conocidos aparecen, por ejemplo, el delantero estrella de Chelsea, Joao Pedro, gran goleador.

Otros nombres importantes de ofensiva que estaban en la lista de 55 reservados y que quedaron fuera son:

Antony (Betis)

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Gabriel Jesus ha sido una apuesta que le dio resultados a Tite.
Gabriel Jesus ha sido una apuesta que le dio resultados a Tite.

Gabriel Jesus (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Kaio Jorge (Cruzeiro)

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Pedro no ir&aacute; al Mundial con la selecci&oacute;n de Brasil

Pedro no irá al Mundial con la selección de Brasil

Pedro (Flamengo)

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Richarlison jugó un gran primer tiempo en Brasil
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Richarlison (Tottenham)
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