Mirá los increíbles nombres de Brasil que estaban en la lista de 55 de Carlo Ancelotti, y no irán al Mundial 2026 debido a la citación de último momento de Neymar

El italiano Carlo Ancelotti está intentando que la selección brasileña recupere el brillo la convertía en la favorita de los mundiales.

El director técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, brindó este lunes la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 en una conferencia de prensa que contó con más de 1.000 periodistas, y en la misma, citó a Neymar.

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Luego de tantas idas y vueltas entre uno y otro, el entrenador italiano de Brasil, se decidió por el fútbol y la experiencia del futbolista de Santos, quien no juega con el Scratch desde que se lesionó los ligamentos cruzados contra Uruguay en el Estadio Centenario por las Eliminatorias para esta Copa del Mundo que se avecina.

Los que quedaron fuera por la citación de Neymar El hecho de que a último momento Carlo Ancelotti se haya decidido por citar a Neymar para el Mundial 2026, implica que otros futbolistas que tomaron parte de distintos planteles del mismo DT en este proceso, hayan quedado fuera de la próxima edición de la Copa del Mundo.

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