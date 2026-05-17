Aguada recambió de apuro a un extranjero y este lunes inicia su serie de semifinales contra Nacional, buscando revancha en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Aguada y Nacional comienzan este lunes a disputar su serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol en una definición que estará marcada por tres ingredientes importantes.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En primer lugar, ambos se juegan la revancha de lo que fue la final de la temporada pasada en la que Nacional se proclamó campeón de Liga por primera vez de su historia al ganar una serie por 4-3 luego de estar 3-1 abajo , algo que nunca había pasado en el básquetbol uruguayo.

En segundo término, la serie estará marcada por el hecho de que Nacional no podrá contar con sus hinchas en sus partidos de local.

La serie inicia este lunes a la hora 21.15 en el Polideportivo del Gran Parque Central.

Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada se clasificó a semifinales tras vencer a Hebraica Macabi y Malvín estiró la serie ante Defensor Sporting de forma agónica

Aguada derrotó a Hebraica y Macabi, y Defensor Sporting venció notablemente tras alargue a Malvín por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional tiene las puertas cerradas por los incidentes generados por sus hinchas en el último clásico contra Peñarol.

Eso es una desventaja para Nacional, pero Aguada también tiene sus problemas.

Y ahí aparece el tercer componente clave de esta serie.

Aguada tiene tocado y en duda a Santiago "Pepo" Vidal para el primer partido de la serie.

Además, su contratación estelar para esta temporada, Earl Clark, ex Los Angeles Lakers, se desgarró y será recambiado.

Si bien después de cuartos de final no se pueden cambiar extranjeros, cuando hay lesiones constatadas por una Junta Médica sí se pueden hacer cambios.

Eso fue aprobado esta jornada y Aguada contrató a Jordan Williams, alero estadounidense con pasado en Hebraica Macabi y que viene de jugar en Minas Tenis de Brasil.

20260124 Aguada Earl Clark figura del triunfo ante Defensor Sporting. Foto: @Aguada_oficial Earl Clark Foto: @Aguada_oficial

Clark demostró gran calidad en sus primeros partidos, luego tuvo una chance de irse, Aguada le mejoró el contrato y sus rendimientos pasaron a ser muy irregulares. El rojiverde no podía cambiarlo porque su contrato era garantido.

La otra serie semifinal se abrirá el martes, en el Palacio Peñarol a la hora 21.15, entre Peñarol y Defensor Sporting.

Esta llave será para ambos una reedición de lo que fueron los cuartos de final de la temporada pasada donde Defensor Sporting perdía 2-0 y terminó ganando 3-2.