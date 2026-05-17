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Aguada recambió de apuro a un extranjero y este lunes inicia su serie de semifinales contra Nacional, buscando revancha en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Tras perder las finales del año pasado 4-3, Aguada enfrentará desde este lunes a Nacional en el arranque de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, pero lo hará con una baja de peso

17 de mayo de 2026 20:49 hs
Jordan Williams

Jordan Williams

Foto: Leonardo Carreño.

Aguada y Nacional comienzan este lunes a disputar su serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol en una definición que estará marcada por tres ingredientes importantes.

En segundo término, la serie estará marcada por el hecho de que Nacional no podrá contar con sus hinchas en sus partidos de local.

La serie inicia este lunes a la hora 21.15 en el Polideportivo del Gran Parque Central.

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Nacional tiene las puertas cerradas por los incidentes generados por sus hinchas en el último clásico contra Peñarol.

Eso es una desventaja para Nacional, pero Aguada también tiene sus problemas.

Y ahí aparece el tercer componente clave de esta serie.

Aguada tiene tocado y en duda a Santiago "Pepo" Vidal para el primer partido de la serie.

Además, su contratación estelar para esta temporada, Earl Clark, ex Los Angeles Lakers, se desgarró y será recambiado.

Si bien después de cuartos de final no se pueden cambiar extranjeros, cuando hay lesiones constatadas por una Junta Médica sí se pueden hacer cambios.

Eso fue aprobado esta jornada y Aguada contrató a Jordan Williams, alero estadounidense con pasado en Hebraica Macabi y que viene de jugar en Minas Tenis de Brasil.

20260124 Aguada Earl Clark figura del triunfo ante Defensor Sporting. Foto: @Aguada_oficial
Earl Clark

Earl Clark

Clark demostró gran calidad en sus primeros partidos, luego tuvo una chance de irse, Aguada le mejoró el contrato y sus rendimientos pasaron a ser muy irregulares. El rojiverde no podía cambiarlo porque su contrato era garantido.

La otra serie semifinal se abrirá el martes, en el Palacio Peñarol a la hora 21.15, entre Peñarol y Defensor Sporting.

Esta llave será para ambos una reedición de lo que fueron los cuartos de final de la temporada pasada donde Defensor Sporting perdía 2-0 y terminó ganando 3-2.

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