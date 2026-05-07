Defensor Sporting logró una trascendente victoria este miércoles a la noche jugando como visitante y venció a Malvín, 92-90 tras alargue en 81, para quedar 1-0 arriba en el inicio de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en tanto que Aguada, más tarde, hizo lo propio ganándole a Hebraica y Macabi por 78-73.
Aguada derrotó a Hebraica y Macabi, y Defensor Sporting venció notablemente tras alargue a Malvín por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Los dos visitantes pegaron primero y pusieron la serie 1-0 a su favor