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Aguada derrotó a Hebraica y Macabi, y Defensor Sporting venció notablemente tras alargue a Malvín por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Los dos visitantes pegaron primero y pusieron la serie 1-0 a su favor

7 de mayo de 2026 0:12 hs
Aguada se enfrentó a Hebraica y Macabi por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Aguada se enfrentó a Hebraica y Macabi por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

FOTO: @LUB_Uy

Defensor Sporting logró una trascendente victoria este miércoles a la noche jugando como visitante y venció a Malvín, 92-90 tras alargue en 81, para quedar 1-0 arriba en el inicio de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en tanto que Aguada, más tarde, hizo lo propio ganándole a Hebraica y Macabi por 78-73.

De esta manera, los fusionados consiguieron "recuperar" la localía, ya que comenzaron debajo de los de la Playa por lo que fue la temporada.

Victor Rudd con 31 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, fue determinante para el ganador.

También jugó un gran partido Mauro Zubiaurre, sobre todo, en el final del mismo.

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