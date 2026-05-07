Aguada derrotó a Hebraica y Macabi, y Defensor Sporting venció notablemente tras alargue a Malvín por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Defensor Sporting logró una trascendente victoria este miércoles a la noche jugando como visitante y venció a Malvín, 92-90 tras alargue en 81, para quedar 1-0 arriba en el inicio de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en tanto que Aguada, más tarde, hizo lo propio ganándole a Hebraica y Macabi por 78-73.

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De esta manera, los fusionados consiguieron "recuperar" la localía, ya que comenzaron debajo de los de la Playa por lo que fue la temporada.

Victor Rudd con 31 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, fue determinante para el ganador.

También jugó un gran partido Mauro Zubiaurre, sobre todo, en el final del mismo.

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Aquí se pueden ver las estadísticas completas del partido.

El partido de Aguada ante Hebraica

En el partido de segunda hora de este miércoles, Aguada derrotó a Hebraica y Macabi como visitante por 78-73.

En los aguateros, Sims con 23 y Clark con 19 fueron figuras.

A su vez, también tuvo un muy buen encuentro Joaquín Rodríguez.

Aquí se pueden ver las estadísticas completas del partido.