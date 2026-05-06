Comenzaron los Playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol vapuleó a Urunday Universitario y Nacional superó a Biguá en un partidazo

Este martes comenzaron los cuartos de final que abren los Playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , con la contundente victoria de Peñarol contra Urunday Universitario y el primer punto en la serie de Nacional contra Biguá, en un partidazo.

El carbonero superó 89-67 a Urunday en el Palacio Peñarol, que volvió a estar sin público por la sanción que recibió el club locatario por los incidentes en el anterior clásico disputado en ese recinto.

Tras un primer cuarto parejo en el que el aurinegro se fue con ventaja de 31-22 , el partido se quebró con un 21-9 para los locatarios en el segundo cuarto, que dejó las cosas en el descanso con un parcial de 52-31 .

Con este resultado Peñarol, que finalizó primero en la Liguilla , rotó su plantel y manejó sin complicaciones la ventaja. El estudioso, que venía de varias semanas sin actividad luego de que se suspendiera el Reclasificatorio , se llevó el tercer cuarto 24-22 , y Peñarol volvió a ganar el último chico 15-12 para finalizar el partido con ventaja de 22 unidades .

Dura sanción contra Nacional por incidentes del clásico en básquetbol ante Peñarol: "Vergonzoso fallo", reaccionó el Gallo López

Con los partidos de Liguilla terminados, así quedaron los cruces de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol; mirá cuándo comienzan

Skyler Hogan, con 16 puntos y 7 rebotes, fue la figura carbonera, mientras que en el visitante destacó Randy Rickards, que aportó 13 unidades.

El segundo partido de esta serie se jugará el próximo jueves 8 de mayo a las 19:15, en el gimnasio de Urunday. Los cuartos de final y las semifinales se definen al mejor de cinco partidos, mientras que la final es al mejor de siete.

Nacional superó con lo justo a Biguá

05052026-_LCM7220 Escena del partido entre Nacional y Biguá Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

En el otro partido del martes Nacional venció 98-95 a Biguá en un gran partido disputado en el gimnasio tricolor, que tampoco contó con público por los incidentes ocurridos en el último clásico con Peñarol.

El Pato de Villa Biarritz, que llegó como primero del Reclasificatorio y también con varias semanas sin jugar, sorprendió en el primer cuarto a un bolso que llegó como segundo en la Liguilla y lo superó 27-22. Sin embargo, en el segundo cuarto el tricolor desplegó su potencial y dio vuelta las acciones con un parcial de 33-18, para irse al descanso con ventaja de 55-45.

Biguá recortó distancias a cuatro unidades al final del tercer cuarto con un parcial de 30-24, y llegó a ponerse a dos a falta de menos de tres minutos para el final del encuentro, pero un triple de Patricio Prieto y un doble de Ernest Oglivie le dieron una ventaja de siete al tricolor que le permitió manejar los últimos minutos más holgado, y luego llevarse el partido por tres de diferencia.

Oglivie y Connor Zinaich fueron los mejores jugadores del bolso, con 18 puntos y 9 rebotes cada uno. En el Pato resaltó Deshone Hicks, con 20 tantos y 4 rebotes.

Nacional y Biguá volverán a enfrentarse el próximo jueves a las 21:45, en la cancha del Pato en Villa Biarritz.

Comienzan las otras dos series de los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Este miércoles darán inicio las otras dos series de cuartos de final de los Playoffs de la LUB.

A las 19:15 Malvín (cuarto en la Liguilla) se enfrentará a Defensor Sporting (quinto) en el gimnasio del Playero.

A segunda hora, a las 21:45, Hebraica Macabi (tercero) recibirá para el primer partido de la serie a Aguada (sexto).

Así van los cuartos de final de la LUB

(1) Peñarol 1-0 Urunday Universitario (8)

(2) Nacional 1-0 Biguá (7)

(3) Hebraica Macabi 0-0 Aguada (6)

(4) Malvín 0-0 Defensor Sporting (5)