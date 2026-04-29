Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol se aseguró el primer lugar de la Liguilla al vencer a Malvín, en una noche en la que también ganaron Nacional y Defensor Sporting

Este martes se jugó la penúltima fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en la que Peñarol se aseguró el primer puesto del torneo tras vencer 96-68 a Malvín , y en la que también se registraron las victorias de Nacional contra Hebraica Macabi y de Defensor Sporting contra Aguada.

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En un Palacio Peñarol sin público por los incidentes ocurridos fechas atrás en el clásico ante Nacional en esa cancha, el carbonero dominó al playero de principio a fin. Se fue al descanso 51-40 , estiró la diferencia a 19 al final del tercer cuarto y sentenció el marcador con un 21-12 en el último chico.

Skyler Hogan fue el máximo anotador del carbonero con 23 puntos , y Santiago Véscovi fue una de las figuras con 13 tantos, 8 rebotes y 5 asistencias. Carlton Guyton , con 18 unidades y 4 asistencias, destacó en Malvín.

Con esta victoria Peñarol alcanzó los 49 puntos y ya sabe que tiene el 1 para los playoffs de la LUB , aún con la quita de cinco puntos que tiene (dos desde el arranque de la temporada y otros tres por los incidentes con Nacional). Malvín , en tanto, está quinto con 46, empatado con Aguada y Hebraica.

Las versiones de Nacional y Peñarol sobre los incidentes del clásico, las posibles sanciones y el tremendo impacto sobre los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional consiguió un enorme triunfo sobre Aguada 98-94, luego de ir ganando por 24 puntos, por la Liga Uruguaya de Básquetbol y sigue de cerca al líder Peñarol

Nacional le ganó con lo justo a Hebraica Macabi

image Imagen del partido entre Nacional y Hebraica Macabi Foto: Nacional

En otro de los partidos de la fecha, Nacional superó 81-79 a Hebraica Macabi de local, y se quedó con el segundo lugar de la tabla de la Liguilla.

El tricolor se llevó el primer cuarto 20-13, pero el macabeo achicó la diferencia a cuatro en el segundo corto para irse al descanso en desventaja 36-32.

Tras un tercer cuarto en el que Nacional terminó con un punto más de diferencia, en el último corto ambos equipos se dieron con todo para culminar con un parcial de 28-25 a favor de Hebraica, que nunca logró dar vuelta el resultado pero siempre estuvo cerca.

James Feldeine fue el máximo anotador del tricolor con 21 puntos, y Connor Zinaich resaltó con 11 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Jalen Canty fue el mejor de Hebraica con 22 tantos y 8 rebotes.

El bolso tiene 48 puntos, uno menos que Peñarol, aunque está expectante a conocer la sanción que recibirá por los incidentes en el último clásico con Peñarol en su cancha. El macabeo quedó con 46 unidades.

Defensor Sporting vapuleó a Aguada

image Escena del partido entre Defensor Sporting y Aguada Foto: FUBB

En el tercer partido de este martes Defensor Sporting arrolló a Aguada 88-60 en la cancha de Welcome.

Ya en el descanso la cosa estaba complicada para el aguatero, que se fue a los vestuarios 51-32 abajo. El violeta no sacó el pie del acelerador en el tercer chico, que ganó 24-16, y en el último chico, con todo liquidado, puso un punto más de ventaja para cerrar con 28 de diferencia.

Victor Rudd, con 17 puntos y 5 rebotes, fue la figura de Defensor, mientras que en Aguada destacó Emile Clark, con 21 tantos y 6 rebotes.

El violeta está sexto y último en la Liguilla con 44 puntos, mientras que Aguada está en el lote de los equipos con 46 unidades.

La tabla de posiciones de la Liguilla de la LUB a una fecha del final

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOS PARTIDOS PERDIDOS Peñarol*** 49 30 24 6 Nacional* 48 30 20 10 Aguada** 46 30 20 10 Hebraica Macabi 46 30 16 14 Malvín* 46 30 18 12 Defensor Sporting 44 30 14 16

* Sufrieron la quita de dos puntos

** Sufrió la quita de cuatro puntos

*** Sufrió la quita de cinco puntos