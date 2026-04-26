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Nacional consiguió un enorme triunfo sobre Aguada 98-94, luego de ir ganando por 24 puntos, por la Liga Uruguaya de Básquetbol y sigue de cerca al líder Peñarol

Los tricolores siguen a tiro para tratar de llegar con el número 1 a los playoffs

26 de abril de 2026 11:50 hs
Nacional le ganó un partido trascendente a Aguada por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional le ganó un partido trascendente a Aguada por la Liga Uruguaya de Básquetbol

FOTO: @CNdeFbasketball

Nacional consiguió una gran victoria sobre Aguada por 98-94 en la noche de este sábado jugando como visitante y sigue a tiro del líder Peñarol en la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Los tricolores aplanaron a su rival desde el inicio y llegaron a sacar una diferencia de 24 puntos.

De todas maneras, no lograron aguantar el ritmo, y terminaron con algo de sufrimiento.

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Una victoria de Nacional con ausencias

Nacional ganó bien, aunque no pudo tener a jugadores muy importantes para este partido ante Aguada.

Los dirigidos por Álvaro Ponce no tuvieron a Gianfranco Espíndola (quien cumplió su segundo partido de suspensión), ni a Connor Zinaich.

Por su parte, los locales tampoco contaron con una figura trascendente como Santiago Vidal.

James Feldeine, quien había anotado 37 puntos a Peñarol, fue el goleador y el mejor jugador tricolor ante los aguateros con 29 tantos.

Pero más allá del acercamiento al final, Aguada no pudo hacer nada para cambiar el resultado y Nacional le ganó muy bien.

Aquí se pueden ver las estadísticas completas del partido.

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