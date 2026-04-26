Nacional consiguió un enorme triunfo sobre Aguada 98-94, luego de ir ganando por 24 puntos, por la Liga Uruguaya de Básquetbol y sigue de cerca al líder Peñarol

Nacional consiguió una gran victoria sobre Aguada por 98-94 en la noche de este sábado jugando como visitante y sigue a tiro del líder Peñarol en la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Los tricolores aplanaron a su rival desde el inicio y llegaron a sacar una diferencia de 24 puntos.
De todas maneras, no lograron aguantar el ritmo, y terminaron con algo de sufrimiento.
Una victoria de Nacional con ausencias
Nacional ganó bien, aunque no pudo tener a jugadores muy importantes para este partido ante Aguada.
Los dirigidos por Álvaro Ponce no tuvieron a Gianfranco Espíndola (quien cumplió su segundo partido de suspensión), ni a Connor Zinaich.
Por su parte, los locales tampoco contaron con una figura trascendente como Santiago Vidal.
James Feldeine, quien había anotado 37 puntos a Peñarol, fue el goleador y el mejor jugador tricolor ante los aguateros con 29 tantos.
Pero más allá del acercamiento al final, Aguada no pudo hacer nada para cambiar el resultado y Nacional le ganó muy bien.
Aquí se pueden ver las estadísticas completas del partido.