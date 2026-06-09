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Interpol detuvo en Montevideo a uruguayo que tenía alerta roja internacional por varios delitos sexuales: se había atrincherado en una casa

El hombre era poseedor de reiterados antecedentes penales, informó el Ministerio del Interior

9 de junio de 2026 19:59 hs
Policía. FocoUy
Foto: FocoUy

Un uruguayo que tenía alerta roja internacional y era buscado por delitos sexuales fue detenido este martes por Interpol en el barrio Ituzaingó de Montevideo, luego de que se atrincherara en una casa.

Los oficiales llevaron adelante un allanamiento y lograron capturar al hombre quien es acusado de reiterados delitos de violación, atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado.

El hombre tenía, además, varios antecedentes penales. La notificación roja de interpol fue dispuesta por el Juzgado Letrado de 1ra. Instancia de Pando de 2° Turno a solicitud de la Fiscalía Letrada Departamental de 3° Turno de la misma ciudad.

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Por el momento se investiga si estuvo fuera del país, pero esta información todavía no se pudo confirmar. Las averiguaciones llevaron más de un año e incluyeron diversas tareas de recolección de información, análisis y tareas de inteligencia operativa. Ahora el hombre se encuentra a disposición de la Justicia.

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