Interpol detuvo en Montevideo a uruguayo que tenía alerta roja internacional por varios delitos sexuales: se había atrincherado en una casa

Un uruguayo que tenía alerta roja internacional y era buscado por delitos sexuales fue detenido este martes por Interpol en el barrio Ituzaingó de Montevideo, luego de que se atrincherara en una casa.

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Los oficiales llevaron adelante un allanamiento y lograron capturar al hombre quien es acusado de reiterados delitos de violación, atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado.

El hombre tenía, además, varios antecedentes penales. La notificación roja de interpol fue dispuesta por el Juzgado Letrado de 1ra. Instancia de Pando de 2° Turno a solicitud de la Fiscalía Letrada Departamental de 3° Turno de la misma ciudad.