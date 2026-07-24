Incluyen la remodelación del Estadio Centenario en la lista de los grandes proyectos de cara al Mundial 2030

La revista británica Dezeen , una de las publicaciones especializadas en arquitectura y diseño más reconocidas del mundo, incluyó la remodelación del Estadio Centenario de Montevideo entre los 23 proyectos que podrían transformar la infraestructura deportiva de cara al Mundial 2030.

El histórico escenario uruguayo fue incorporado a la serie Future Stadium , que reúne algunas de las obras más relevantes vinculadas al máximo torneo internacional de fútbol.

El proyecto busca adaptar el estadio inaugurado para la primera Copa del Mundo de 1930 a los estándares actuales de la FIFA mediante una intervención que modernizará sus instalaciones sin alterar los elementos que le dieron valor histórico y arquitectónico.

La remodelación permitirá que el Centenario sea la sede del partido inaugural del Mundial 2030, cuando se cumpla el centenario del torneo.

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¿Cómo será la renovación del estadio Centenario?

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La propuesta fue desarrollada por el estudio brasileño Vigliecca & Associados y contempla una ampliación de la capacidad hasta cerca de 63.000 espectadores, la incorporación de una cubierta sobre gran parte de las tribunas y nuevos espacios destinados a servicios, gastronomía, hospitalidad y actividades comerciales.

Uno de los aspectos centrales consiste en preservar su identidad. Por ese motivo, la emblemática Torre de los Homenajes continuará siendo el principal elemento visual del complejo y permanecerá descubierta, mientras que las nuevas estructuras buscarán integrarse a la arquitectura original.

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Además, la iniciativa prevé mejorar la accesibilidad, los accesos, la circulación interna y la infraestructura tecnológica para cumplir con las exigencias que demanda un Mundial.

La publicación británica incluyó al Centenario junto con otros estadios que están siendo construidos o remodelados para grandes competencias internacionales, al destacar proyectos que combinan innovación arquitectónica con la preservación del patrimonio.

En su serie Future Stadium, Dezeen analiza proyectos que combinan innovación arquitectónica, sostenibilidad y preservación del patrimonio deportivo, y destacó el desafío que representa actualizar un escenario con casi un siglo de historia sin perder su carácter original.

El estadio Centenario ocupa un lugar singular en la selección de los 23 proyectos, por haber sido sede de la final del primer Mundial de la FIFA, disputado en 1930, un valor histórico que condicionó el diseño de la futura remodelación.

La renovación forma parte de los preparativos de Uruguay para el Mundial 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros conmemorativos por el centenario del torneo.

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La remodelación apunta a combinar nuevas tecnologías, mejores servicios para los espectadores y una infraestructura acorde con los estándares internacionales, sin perder el carácter de uno de los recintos más emblemáticos de la historia del fútbol.