Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El momento crucial de su carrera y el optimismo: Darwin Núñez presiona a Al-Hilal para rescindir su contrato ante las ofertas recibidas y la llegada de otro delantero

Se acerca el final para el delantero de la selección uruguaya en Arabia Saudita

24 de julio de 2026 18:37 hs
El presidente de Al-Hilal de Arabia Saudita, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo sobre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

El presidente de Al-Hilal de Arabia Saudita, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo sobre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Darwin Núñez busca dejar Al-Hilal de Arabia Saudita lo antes posible según Informes saudíes que apuntan a un giro inesperado en el futuro del delantero uruguayo después de que comunicara al club su deseo de marcharse en este mercado de fichajes.

Según el diario saudí "Al-Yaum", el ex Peñarol conversó con los principales dirigentes de su club para tratar la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, con la intención de comenzar un nuevo reto la próxima temporada.

El gobierno quiere otorgarle una pensión graciable a Julio Montero Castillo, padre de Paolo Montero

El millonario monto que ganó David Beckham en las pausas de hidratación del Mundial 2026

Finalmente, este viernes se llegó a un acuerdo y el futbolista ya fue presentado por parte del club árabe por lo que, por un lado, será un nuevo competidor en el puesto para el uruguayo -como ya sucedió con Karim Benzema, quien obligó a que lo sacaran de la lista de futbolistas habilitados para jugar en los torneos de Arabia Saudita-, sino que además, ocupará un nuevo puesto de extranjero, otra "competencia" con el artiguense.

Darwin Núñez busca la salida en buenos términos de Al-Hilal

Si bien Darwin Núñez se reunió con las más altas autoridades de Al-Hilal para tratar de rescindir su contrato en buenos términos y de forma conjunta, los árabes no están tan dispuestos a terminarlo así nomás. No obstante, de parte del jugador existe optimismo.

Es que el año pasado invirtieron 55 millones de euros (US$ 62,6 millones) en su ficha y el uruguayo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Por más que no lo utilicen, en caso de venderlo, pretenden no perder dinero respecto a lo que invirtieron en él.

Darwin Núñez entrena con Al-Hilal de Arabia Saudita en la pretemporada del club en Austria, luego de su participación en el Mundial 2026

Darwin Núñez entrena con Al-Hilal de Arabia Saudita en la pretemporada del club en Austria, luego de su participación en el Mundial 2026

El reconocido periodista Ben Jacobs corroboró la información del diario "Al-Yaum" de Arabia Saudita. Confirmó en su cuenta de X (ex Twitter) que Atlanta United inició conversaciones para fichar al delantero de Al-Hilal.

"Núñez ya habló con Al-Hilal sobre la rescisión del contrato de mutuo acuerdo, pero sigue vinculado al club por un contrato vigente hasta el momento", añadió Jacobs.

El delantero perdió protagonismo en los planes de Simone Inzaghi. El técnico italiano accedió a dejar marchar a Darwin Núñez durante este mercado de fichajes.

El jugador está de pretemporada en Austria con el equipo árabe, pero quiere firmar ya su rescisión para irse lo antes posible.

Las más leídas

La autocrítica de Jorge Bava y Sebastián Eguren tras la dura derrota de Nacional contra Tigre: "Hay que ser humilde y aceptar las críticas"

El gobierno quiere otorgarle una pensión graciable a Julio Montero Castillo, padre de Paolo Montero

Diego Forlán hará su estreno oficial como entrenador de la selección uruguaya en Corea del Sur y en Japón, en setiembre

Tras la muerte de Bruno Betancor, Deportivo Italiano publicó un mensaje para concientizar sobre la salud mental: "Las palabras tienen peso"

Temas

Darwin Núñez Al Hilal Arabia Saudita MLS Barcelona

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos