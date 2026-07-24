El momento crucial de su carrera y el optimismo: Darwin Núñez presiona a Al-Hilal para rescindir su contrato ante las ofertas recibidas y la llegada de otro delantero

Darwin Núñez busca dejar Al-Hilal de Arabia Saudita lo antes posible según Informes saudíes que apuntan a un giro inesperado en el futuro del delantero uruguayo después de que comunicara al club su deseo de marcharse en este mercado de fichajes.

Según el diario saudí "Al-Yaum", el ex Peñarol conversó con los principales dirigentes de su club para tratar la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, con la intención de comenzar un nuevo reto la próxima temporada.

El medio añade que recibió llamadas de Atlanta United para jugar en la Majos League Soccer (MLS) de Estados Unidos, además de la posibilidad de poder jugar en Barcelona, siempre y cuando, este club no llegue a un acuerdo con el argentino Julián Álvarez.

A su vez, como informó Referí el pasado miércoles, a Darwin Núñez se le presentaba un nuevo problema que era que Al-Hilal pretendía contratar al holandés Crysencio Summerville -de West Ham United de Inglaterra-, quien anotó dos goles y brindó dos asistencias en el Mundial 2026 para Holanda.

El millonario monto que ganó David Beckham en las pausas de hidratación del Mundial 2026

Finalmente, este viernes se llegó a un acuerdo y el futbolista ya fue presentado por parte del club árabe por lo que, por un lado, será un nuevo competidor en el puesto para el uruguayo -como ya sucedió con Karim Benzema, quien obligó a que lo sacaran de la lista de futbolistas habilitados para jugar en los torneos de Arabia Saudita-, sino que además, ocupará un nuevo puesto de extranjero, otra "competencia" con el artiguense.

Darwin Núñez busca la salida en buenos términos de Al-Hilal

Si bien Darwin Núñez se reunió con las más altas autoridades de Al-Hilal para tratar de rescindir su contrato en buenos términos y de forma conjunta, los árabes no están tan dispuestos a terminarlo así nomás. No obstante, de parte del jugador existe optimismo.

Es que el año pasado invirtieron 55 millones de euros (US$ 62,6 millones) en su ficha y el uruguayo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Por más que no lo utilicen, en caso de venderlo, pretenden no perder dinero respecto a lo que invirtieron en él.

Darwin Núñez entrena con Al-Hilal de Arabia Saudita en la pretemporada del club en Austria, luego de su participación en el Mundial 2026

El reconocido periodista Ben Jacobs corroboró la información del diario "Al-Yaum" de Arabia Saudita. Confirmó en su cuenta de X (ex Twitter) que Atlanta United inició conversaciones para fichar al delantero de Al-Hilal.

"Núñez ya habló con Al-Hilal sobre la rescisión del contrato de mutuo acuerdo, pero sigue vinculado al club por un contrato vigente hasta el momento", añadió Jacobs.

El delantero perdió protagonismo en los planes de Simone Inzaghi. El técnico italiano accedió a dejar marchar a Darwin Núñez durante este mercado de fichajes.

El jugador está de pretemporada en Austria con el equipo árabe, pero quiere firmar ya su rescisión para irse lo antes posible.