El nuevo problema que tiene Darwin Núñez con Al-Hilal, mientras sigue con su club de pretemporada en Austria

Darwin Núñez volvió a los entrenamientos este miércoles en Austria, lugar en el que se encuentra su club de Arabia Saudita, Al-Hilal al que se se sumó para la pretemporada el pasado viernes luego de haber defendido sin éxito a la selección uruguaya en el Mundial 2026.

El futbolista sigue aguardando lo que puede ser su futuro, teniendo en cuenta el cupo de extranjeros -que ya no lo dejó jugar desde enero pasado en la Saudi Pro League y por lo que solo pudo alternar en partidos por la Champions League de Asia-, aguardando el interés de varios clubes europeos.

El artiguense tiene complicada su continuidad en Al-Hilal, sobre todo, porque se mantuvo al mismo técnico que le dio de baja en la lista de extranjeros para darle lugar a Karim Benzema una vez que lo contrataron. Simone Inzaghi sigue al firme como DT.

Darwin Núñez no puede jugar con Al-Hilal desde el pasado 16 de febrero debido a las restricciones que tiene para jugar en la liga y copas locales por el cupo de extranjeros por el que fue desplazado tras el arribo de Karim Benzema.

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El gran tema es que el equipo de Arabia Saudita, lejos de pensar en él para la temporada que comienza, por más que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, está muy cerca de contratar a un nuevo futbolista foráneo que también juega en ofensiva y en su puesto.

Crysencio Summerville Foto: Aric Becker/AFP

Se trata del holandés Crysencio Summerville -de West Ham United de Inglaterra-, quien anotó dos goles y brindó dos asistencias en el Mundial 2026 para Holanda.

Al-Hilal le hizo una oferta a los ingleses por 80 millones de euros por el futbolista (US$ 91.300.000), y este la aceptó, además de un sueldo anual de 15 millones de euros (US$ 17.100.000). Falta acordar con el jugador.

El tema es que Roma de Italia salió al cruce porque también quiere al delantero.

Medios italianos informan que "Roma mantiene la esperanza de fichar a Summerville a pesar de la increíble oferta del Al-Hilal".