¿Cómo será la comida del futuro? Diez tendencias que provocarán modificaciones duraderas en los consumidores

¿Cómo será la comida del futuro? A pocos meses de la celebración de SIAL París 2026 , respondiendo ese y otros interrogantes, la feria publicó las conclusiones del informe SIAL Insights 2026 , análisis internacional que identifica 10 tendencias principales que provocarán modificaciones duraderas en los mercados alimentarios y en el comportamiento de los consumidores .

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El informe, elaborado con datos exclusivos de Kantar Food 360™, Circana y ProtéinesXTC , destaca un enfoque más personalizado, funcional y basado en la experiencia de la alimentación, además de revelar las nuevas decisiones que los consumidores están tomando ante los desafíos en materia económica, de salud y ambientales.

El informe de SIAL Insights 2026, difundido por AFP, se publicó en el sitio web de SIAL París .

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Desde 1964, SIAL París es la feria comercial dedicada a la industria agroalimentaria más grande del mundo. Cada dos años, este evento reúne a profesionales y actores clave del sector para analizar tendencias, presentar innovaciones y desarrollar oportunidades de negocio a escala internacional. Este año está programada para realizarse del 17 al 21 de octubre en París Nord Villepinte).

10 principales tendencias en alimentación

1. Alimentación saludable: el combustible para un cuerpo con alto rendimiento

Los consumidores buscan beneficios que se puedan cuantificar: proteínas, fibra, energía, inmunidad o salud digestiva.

2. El “cerebro intestinal”: una alimentación que ayude al bienestar mental

El sueño, el manejo del estrés, el equilibrio hormonal y el rendimiento cognitivo ahora influyen en las decisiones alimentarias.

3. El placer como experiencia consciente

Las experiencias gustativas prémium, los sabores intensos y los descubrimientos culinarios ganan cada vez más terreno.

4. El compromiso global tiende a ser más personalizado

La reducción de la huella de carbono, las cadenas de suministro cortas y la accesibilidad están reemplazando poco a poco el discurso genérico sobre los productos “naturales”.

5. Las dietas a base de plantas entran en una nueva etapa

Más allá de los sustitutos de la carne, los consumidores diversifican cada vez más sus dietas con aporte de legumbres y alimentos de origen vegetal.

6. La personalización se está convirtiendo en la nueva norma

La edad, el estilo de vida, los objetivos nutricionales y las preferencias personales impulsan cada vez más la innovación.

7. ¿El final de los horarios de las comidas?

Los refrigerios funcionales y las comidas ligeras están ganando terreno junto con las comidas tradicionales.

8. Valor agregado accesible

Los consumidores siguen priorizando la calidad y la salud, pero a precios accesibles.

9. La tecnología digital está redefiniendo las elecciones alimentarias

Las redes sociales, los influencers y las recomendaciones en línea desempeñan un papel cada vez más importante en las decisiones de compra.

10. Innovación inclusiva

A las empresas se les exige que su capacidad para satisfacer una amplia gama de necesidades dietéticas, culturales y sociales.

Comida: nuevas tendencias a tener en cuenta. Foto: Pexels

"La comida del futuro será más personalizada"

Más allá de estas 10 tendencias, el informe pone el foco en cinco factores clave: el auge de la salud personalizada, la búsqueda de experiencias gastronómicas más enriquecedoras, la individualización de las ofertas, la búsqueda de más equilibrio entre valor y accesibilidad y la innovación impulsada por la tecnología digital, la inclusividad y la sostenibilidad pragmática.

“Esta información revela que la comida del futuro será más personalizada, se ajustará mejor a las expectativas individuales y se centrará más en la creación de valor. Comprender estas tendencias será un factor esencial para las empresas que deseen anticiparse a los mercados del futuro”, destaca el equipo de SIAL Insights.

Los profesionales del sector podrán explorar estas tendencias en SIAL París 2026, feria que reunirá a más de 8.500 expositores y actores clave de más de 200 países para analizar en conjunto el futuro de la alimentación, a la que como sucede siempre concurrirá una delegación desde Uruguay.