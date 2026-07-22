¿Cómo será la comida del futuro? Diez tendencias que provocarán modificaciones duraderas en los consumidores

¿Cómo será la comida del futuro? A pocos meses de la celebración de SIAL París 2026, respondiendo ese y otros interrogantes, la feria publicó las conclusiones del informe SIAL Insights 2026, análisis internacional que identifica 10 tendencias principales que provocarán modificaciones duraderas en los mercados alimentarios y en el comportamiento de los consumidores.
El informe, elaborado con datos exclusivos de Kantar Food 360™, Circana y ProtéinesXTC , destaca un enfoque más personalizado, funcional y basado en la experiencia de la alimentación, además de revelar las nuevas decisiones que los consumidores están tomando ante los desafíos en materia económica, de salud y ambientales.
El informe de SIAL Insights 2026, difundido por AFP, se publicó en el sitio web de SIAL París.
Desde 1964, SIAL París es la feria comercial dedicada a la industria agroalimentaria más grande del mundo. Cada dos años, este evento reúne a profesionales y actores clave del sector para analizar tendencias, presentar innovaciones y desarrollar oportunidades de negocio a escala internacional. Este año está programada para realizarse del 17 al 21 de octubre en París Nord Villepinte).
10 principales tendencias en alimentación
1. Alimentación saludable: el combustible para un cuerpo con alto rendimiento
Los consumidores buscan beneficios que se puedan cuantificar: proteínas, fibra, energía, inmunidad o salud digestiva.
2. El “cerebro intestinal”: una alimentación que ayude al bienestar mental
El sueño, el manejo del estrés, el equilibrio hormonal y el rendimiento cognitivo ahora influyen en las decisiones alimentarias.
3. El placer como experiencia consciente
Las experiencias gustativas prémium, los sabores intensos y los descubrimientos culinarios ganan cada vez más terreno.
4. El compromiso global tiende a ser más personalizado
La reducción de la huella de carbono, las cadenas de suministro cortas y la accesibilidad están reemplazando poco a poco el discurso genérico sobre los productos “naturales”.
5. Las dietas a base de plantas entran en una nueva etapa
Más allá de los sustitutos de la carne, los consumidores diversifican cada vez más sus dietas con aporte de legumbres y alimentos de origen vegetal.
6. La personalización se está convirtiendo en la nueva norma
La edad, el estilo de vida, los objetivos nutricionales y las preferencias personales impulsan cada vez más la innovación.
7. ¿El final de los horarios de las comidas?
Los refrigerios funcionales y las comidas ligeras están ganando terreno junto con las comidas tradicionales.
8. Valor agregado accesible
Los consumidores siguen priorizando la calidad y la salud, pero a precios accesibles.
9. La tecnología digital está redefiniendo las elecciones alimentarias
Las redes sociales, los influencers y las recomendaciones en línea desempeñan un papel cada vez más importante en las decisiones de compra.
10. Innovación inclusiva
A las empresas se les exige que su capacidad para satisfacer una amplia gama de necesidades dietéticas, culturales y sociales.
Comida: nuevas tendencias a tener en cuenta.
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"La comida del futuro será más personalizada"
Más allá de estas 10 tendencias, el informe pone el foco en cinco factores clave: el auge de la salud personalizada, la búsqueda de experiencias gastronómicas más enriquecedoras, la individualización de las ofertas, la búsqueda de más equilibrio entre valor y accesibilidad y la innovación impulsada por la tecnología digital, la inclusividad y la sostenibilidad pragmática.
“Esta información revela que la comida del futuro será más personalizada, se ajustará mejor a las expectativas individuales y se centrará más en la creación de valor. Comprender estas tendencias será un factor esencial para las empresas que deseen anticiparse a los mercados del futuro”, destaca el equipo de SIAL Insights.
Los profesionales del sector podrán explorar estas tendencias en SIAL París 2026, feria que reunirá a más de 8.500 expositores y actores clave de más de 200 países para analizar en conjunto el futuro de la alimentación, a la que como sucede siempre concurrirá una delegación desde Uruguay.
Comida: nuevas tendencias a tener en cuenta.
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