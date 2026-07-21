Buena novedad para la agroindustria lechera: rebote de valores en el mercado de lácteos

Las últimas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional , conocidas este martes, instalaron un mejor ánimo en el sector de la agroindustria lechera , porque hubo subas en el precio promedio del conjunto de los productos y para la leche en polvo entera , rubro de mucha importancia en Uruguay.

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

En 2026 hubo seis subastas iniciales con alzas en el valor, luego otras dos con descensos, seguidas por dos instancias de mejoras, posteriormente tres bajas al hilo y ahora una mejora, siempre considerando el valor promedio.

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Considerando todos los productos, la referencia del valor medio ascendió 1,5% y quedó en US$ 3.815 por tonelada.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas para el país, el precio promedio tuvo este martes 21 de julio una suba de 1,6% quedando así el valor en US$ 3.486 por tonelada.

Un año atrás

El precio actual para el conjunto de los lácteos es menor al valor del cierre de julio de 2025 cuando estaba en US$ 4.380 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es también más bajo dado que entonces alcanzó los US$ 3.928 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (este 21 de julio mejoró 2,8% a US$ 3.234) y manteca (cayó 0,6% a US$ 5.303).

Las 14 subastas de 2026 en GDT

+ 1,5% el 21 de julio / US$ 3.815 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.4486)

- 4,9% el 7 de julio / US$ 3.793 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.425)

- 2,8% el 16 de junio / US$ 3.979 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.589)

- 0,6% el 2 de junio / US$ 4.012 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 0,6% el 19 de mayo / US$ 4.198 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.772).

+ 1,5% el 5 de mayo / US$ 4.127 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.741).

- 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el mayor incremento en las referencias de precios fue en manteca en polvo y la baja más notoria fue en cheddar.

En esta subasta participaron 167 postores que adquirieron 26.889 miles de toneladas, un 2,2% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 409, será la primera del mes agosto, el martes 4.

#AHORA | ¿Se frenó la caída del mercado lácteo?



El #GlobalDairyTrade #408 cerró con una suba de +1,5%, llevando el precio promedio a US$ 3.815/MT.



¿Comienza la recuperación...

o es solo un respiro después del fuerte ajuste anterior? pic.twitter.com/PPiQsIOtkN — eDairy News.es (@eDairyNewsEs) July 21, 2026

¿Qué es el GDT?