Exportaciones de lácteos superan las 100 mil toneladas y se arriman a los US$ 500 millones

En lo que va de 2026 la facturación por las exportaciones de productos lácteos fue un 2% superior a la que se registró de enero a junio de 2025, totalizando US$ 441 millones , informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

La facturación generada por las exportaciones uruguayas de lácteos es una referencia trascendente, considerando que en 2025 ese segmento de bienes ocupó el cuarto sitio en el ranking de principales productos exportados detrás de carne bovina, celulosa y soja, por delante de concentrado de bebidas que completó el top five.

El trabajo actualizado cada mes por un equipo de profesionales del INALE, al que accedió El Observador, considera un conjunto de cuatro rubros ya citados, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

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Los ingresos acumulados tuvieron las siguientes realidades comparando los del semestre inicial de 2026 y 2025:

Leche en polvo entera + 5% con US$ 299 millones.

Leche en polvo descremada -4% con US$ 24 millones.

Quesos -8% con US$ 41 millones.

Manteca +2% con US$ 35 millones.

Si la lectura es del volumen colocado, en enero-junio de 2026 se exportaron 103.868 toneladas y se apreciaron, comparando con el mismo periodo de 2025, los siguientes registros:

Leche en polvo entera +15% con 82.027 toneladas.

Leche en polvo descremada -9% con 7.392 toneladas.

Quesos -9% con 8.301 toneladas.

Manteca +16% con 6.148 toneladas.

Leche en polvo entera

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (79% del total embarcado) e ingreso (68% del total obtenido), poniendo el foco siempre en el acumulado durante 2026.

Con relación a los precios promedio, comparando el acumulado en enero-junio de cada año, fue 8% menor en leche en polvo entera; 5% mayor en leche en polvo descremada; 1% superior en quesos; y 12% menor en manteca.

Considerando lo más reciente, lo que sucedió con los negocios de junio de 2026, los precios promedio fueron:

US$ 3.718 por tonelada de leche en polvo entera.

US$ 3.360 por tonelada de leche en polvo descremada.

US$ 5.251 por tonelada de para quesos.

US$ 5.698 por tonelada de manteca.

Un dato adicional es que si se compara el precio recibido en junio de 2026 con el de diciembre de 2025 se registró un aumento en la leche en polvo entera (23%), una baja en leche en polvo descremada (13%), una suba en quesos (3%) y un retroceso en manteca (16%).

Más leche en Uruguay

Inale informó que en enero-mayo de 2026, comparando con enero-mayo de 2025, hubo un incremento de 10% en la remisión de leche desde los sistemas productivos a los complejos industriales, con 829,2 millones de litros, a la vez que registró un avance de 10,2% tomando en cuenta el lapso junio 2025-mayo 2026, es decir durante el último año móvil, con 2.286,9 millones de litros.

Datos del Inale sobre los antecedentes

En 2025 la facturación por exportaciones de lácteos fue superior (+13%) a la que se registró en 2024, de enero a diciembre, avanzando de US$ 853,9 millones a un récord de US$ 964,5 millones.

El anterior récord se había logrado en 2022 con US$ 925,2 millones (+23% respecto a 2021).

Es la tercera vez que se superan los US$ 900 millones (en 2013 fueron US$ 907 millones y +15% que en 2012).

En volúmenes, los mejores registros se lograron en 2012 con 246.613 toneladas (+21% respecto a 2011) y en 2024 con 241.135 toneladas (5% más que en 2023), alcanzando en 2025 el récord de 250.744 toneladas.