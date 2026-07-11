Sindicato denunció posibles desvíos de dinero en servicios policiales contratados para partidos de la AUF

La Unión de Policías de la Guardia Republicana y Unidades Afines ( UNI.POL.GR ) presentó una denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior por presuntas irregularidades en la prestación de servicios de seguridad durante partidos de fútbol disputados en el estadio Parque Artigas de Las Piedras .

El sindicato también puso los hechos en conocimiento del subdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Rubén Amato, y solicitó una investigación administrativa para determinar si existieron irregularidades en la contratación y pago de servicios policiales bajo el régimen de Servicio 222.

Según la denuncia, a la que accedió El Observador, el Club Atlético Juventud de Las Piedras contrata y paga el Servicio 222 para la custodia de los árbitros , tal como surge de la documentación y de las actas firmadas con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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Sin embargo, el gremio sostiene que esas tareas serían realizadas por policías de la Jefatura de Policía de Canelones que ya se encuentran cumpliendo su servicio ordinario, sin recibir la remuneración correspondiente al régimen 222.

Además, el sindicato asegura que esos funcionarios serían obligados a confeccionar y firmar las boletas del Servicio 222 bajo apercibimiento de sufrir consecuencias administrativas en caso de negarse.

De confirmarse los hechos, advierte la misiva, podría configurarse una maniobra mediante la cual se documentan servicios extraordinarios que en realidad son realizados por personal afectado a su jornada habitual de trabajo y que no percibe el pago previsto para ese régimen.

El operativo de la AUF prevé tres policías para la custodia de árbitros

Como respaldo de la denuncia, el sindicato de la Republicana incorporó documentación correspondiente al operativo de seguridad del partido entre Juventud y Montevideo City Torque, a disputarse este sábado 11 de julio por el Torneo Intermedio.

En el acta elaborada por el Área de Seguridad de la AUF se establece expresamente que el servicio policial interior incluye una escolta de tres policías para el equipo arbitral, además de efectivos destinados a las puertas de acceso y al operativo exterior.

El sindicato sostiene que esos tres efectivos destinados a la custodia de los árbitros corresponden al Servicio 222 contratado por el club, aunque asegura que las funciones terminan siendo desempeñadas por policías que ya estaban de servicio ordinario.

Piden investigar el destino del dinero

En la presentación, solicitan que Asuntos Internos requiera a la Jefatura de Policía de Canelones, a la AUF y al Club Atlético Juventud toda la documentación relacionada con la contratación, autorización, facturación, liquidación y pago de esos servicios.

También piden determinar cuál fue el destino de los fondos abonados, quiénes percibieron esos importes, si existió un perjuicio económico para los funcionarios que realizaron las tareas y quiénes impartieron las órdenes para que personal de servicio ordinario cumpliera funciones correspondientes al 222.

En caso de que la investigación detecte indicios de un delito, el sindicato reclama que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía competente.

Desde el Club Atlético Juventud de Las Piedras, según consta en la denuncia, se informó al sindicato que los pagos por estos servicios se realizan conforme a lo acordado con la AUF, extremo que, de acuerdo con UNI.POL.GR, surge de la documentación incorporada al expediente.

El sindicato señaló que impulsó la denuncia en defensa de los derechos de los funcionarios policiales, con el objetivo de que se esclarezca el manejo de los recursos destinados a estos servicios extraordinarios.