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TCP entregó agua potable a buques con empresa tercerizada y sindicato convocó a un paro en protesta

La empresa denunció que la medida se realizó luego de que se garantizara el abastecimiento de agua potable para consumo humano a un buque

8 de julio de 2026 18:54 hs
Terminal Cuenca del Plata
Terminal Cuenca del Plata

El sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) convocó a un paro desde la tarde de este miércoles luego de que la empresa Katoen Natie, que tiene la concesión mayoritaria de la terminal, resolviera garantizar el suministro de agua potable al personal de los buques a través de una empresa tercerizada.

La empresa y el sindicato mantienen un conflicto por el vencimiento de dicho convenio y la negociación de uno nuevo, para lo cual los trabajadores reclaman que se les aseguren 25 jornales mensuales mínimos por cada trabajador (hoy la cifra está en 13) o dos partidas mensuales para cada trabajador mientras dure la negociación.

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TCP aseguró que el sindicato condicionó el cumplimiento de la entrega de agua potable al pago de las "compensaciones reclamadas para acceder a la negociación del convenio". Y que el gremio advirtió de una escalada del conflicto si dicha tarea se cumplía con una empresa tercerizada, como finalmente sucedió.

"TCP entiende que ninguna negociación colectiva puede justificar que el suministro de agua potable para consumo humano sea utilizado como mecanismo de presión", afirma la compañía en un comunicado.

"El sindicato mantiene como condición previa para iniciar la negociación que la empresa acceda a determinadas exigencias económicas, postura que impide el normal desarrollo del diálogo y que TCP no puede aceptar por resultar incompatible con una negociación colectiva de buena fe", agregan desde Terminal Cuenca del Plata.

La empresa afirma que "que no cederá frente a presiones o amenazas" y que de mantenerse la situación "adoptará las medidas adicionales que resulten necesarias para proteger la continuidad de sus operaciones".

En este sentido, TCP informó que se puede verificar en tiempo real el estado del Acceso A para camiones a través de la siguiente link.

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