"No tiene ninguna incidencia sobre el problema planteado": Defensa explicó supresión de cargos de controladores aéreos en la Rendición de Cuentas

El subsecretario de Defensa Nacional , Joel Rodríguez , explicó por qué la supresión de cuatro cargos de controladores aéreos establecida en la Rendición de Cuentas no tiene, según el ministerio, " ninguna incidencia sobre el problema que está planteado " para cubrir la operativa del nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco .

La Rendición de Cuentas estableció en el artículo 52 la supresión de cuatro cargos de controladores aéreos —uno grado 8 y otros tres grado 7 de tránsito aéreo regional— para cubrir (junto a otras eliminaciones en otros incisos) la contratación de 300 agentes de la Policía Nacional .

Esto fue criticado por algunos dirigentes de la oposición , que cuestionaron que ante la escasez de personal en ese sector se suprimieran estos cargos .

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Sin embargo, el subsecretario Rodríguez señaló a El Observador que los cargos que se suprimen en la Rendición de Cuentas corresponden a escalafones de grados superiores , pero no alteran las vacantes de ingreso de controladores, que tendrían grados 4 y 5.

"Vacantes de ingreso de controladores tenemos suficientes, todas para solucionar el problema que estamos teniendo ahora. Y tenemos algunas más todavía. Esto no tiene ninguna incidencia sobre el problema que está planteado", sostuvo Rodríguez en alusión a la restricción en el uso del nuevo sistema de aterrizajes.

El jerarca de Defensa planteó en el Parlamento las dificultades que enfrenta el sector para cubrir de forma óptima con la implementación del nuevo sistema, que permite a aeronaves aterrizar bajo condiciones de muy baja visibilidad.

"No tenemos las personas suficientes", había dicho Rodríguez en la Comisión de Defensa del Senado. Por el momento, luego de un acuerdo con las autoridades, el sistema funciona en algunas horas del día, cuando se puede cumplir con el requisito de tres controladores aéreos por turno, que hasta ahora se cubre con horas extras de los funcionarios.

Rodríguez atribuyó las críticas de la oposición a una "actitud permanente de alboroto" y "tremendismo". "Podrían haber pedido información y se podría haber aclarado", sostuvo el subsecretario.

Y detalló que, en total, hay 48 vacantes, pero que se realizó un primer llamado para cubrir 15 cargos. La intención era que el llamado fuera para 30, pero Rodríguez sostuvo que por el decreto vigente de 2021 que limitó el llenado de vacantes en la Administración Central esto no fue posible.

De todas maneras, adelantó que se tratará de ampliar la convocatoria a 30 cargos, dado que se trata de personal "ampliamente calificado".