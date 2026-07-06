Defensa reconoce que nuevo sistema de aterrizajes en Carrasco no cubre "24 horas todos los días": "No es lo óptimo"

El subsecretario de Defensa , Joel Rodríguez , reconoció que el funcionamiento que tiene hoy el nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco "no es óptimo" porque no logra cubrir las 24 horas todos los días, aunque aseguró que la cartera trabaja en hacer los "ajustes" necesarios para mejorar la operativa.

Rodríguez concurrió como ministro interino a la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores a instancias del legislador blanco Javier García, quien ha criticado al gobierno por su gestión respecto al tema —aseguró que "entregó la conectividad al sindicato" de controladores aéreos— y ha denunciado que Uruguay está perdiendo conectividad.

A la salida de la comisión, el jerarca de Defensa argumentó que el sistema —que permite a aeronaves aterrizar en condiciones muy bajas de visibilidad, por ejemplo en casos de niebla — sí está operativo, pero reconoció que ha enfrentado "algunas complejidades" vinculadas al "factor humano".

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Esto hace referencia a los controladores aéreos que deben capacitarse para poder operar el sistema y cuyo sindicato ha denunciado que no cuenta con el personal suficiente para atender la operativa . Aunque ambas partes aseguran que no existe un "conflicto" por este tema, los controladores plantearon su desacuerdo semanas atrás en que el sistema comenzara a funcionar y lograron postergarlo unos días .

La situación se destrabó luego de un acuerdo con las autoridades que implicó dejar establecido que se necesitan tres controladores por turno para que el sistema pueda funcionar. Como no hay personal suficiente, esto, por ahora, se cubre con horas extra de los funcionarios.

"Es un personal altamente calificado que requiere mucho tiempo para tener la formación adecuada y que, hoy en día, no contamos con todos los que nos gustaría o todos los que necesitamos para que eso funcione en óptimas condiciones", detalló Rodríguez al respecto.

Consultado sobre cuál es el funcionamiento actual del sistema, el subsecretario dijo: "Hoy el sistema está habilitado, pero no es posible cubrir las 24 horas de todos los días. Funciona de acuerdo a lo que hemos podido ir solucionando, en base en este caso a horas extras que realiza este personal".

Y agregó que el ministerio está trabajando en "una serie de ajustes" en el "funcionamiento de las guardias" y del "trabajo" de los controladores para que "se pueda prestar el servicio las 24 horas" todos los días del mes.

Rodríguez aseguró que parte de la complejidad del problema tiene que ver con que desde 2017 no se realizaban capacitaciones a controladores aéreos para utilizar este tipo de sistemas y aclaró que la formación lleva entre "dos años y dos años y medio", un plazo que "no es acortable".

Además, señaló que los instructores son los propios controladores aéreos que hoy están en funciones, lo cual hace que el sistema esté "bastante tensionado".

Pese a los problemas, el jerarca subrayó que el aeropuerto sigue operativo como antes y que el nuevo sistema de aterrizajes es un "adicional".

"Entendemos que no es lo óptimo que esté funcionando de esta manera, pero nos parece que, aunque sea parcial, cierta disponibilidad del sistema podía contribuir a que se fuera instalando, aprendiendo a usarse y tener algunas posibilidades de utilizarlo, a pesar de que no sea 100%. Esto es un adicional, el aeropuerto funciona como siempre ha funcionado. Eventualmente el funcionamiento de este sistema mejora las condiciones, no mejoró tanto como se pretendía", argumentó.

Las aerolíneas habían reclamado al gobierno uruguayo que el sistema se pusiera en marcha lo antes posible y en los últimos días volvieron a manifestar su descontento, denunciando pérdidas millonarias, demoras y restricciones "injustificadas" en la implementación de esta nueva tecnología.

Al respecto, Rodríguez aseguró que las aerolíneas han transmitido que les resulta "difícil" planificar en vuelos largos "si al momento de llegar van a tener o no disponible este servicio". Para combatir el problema, el subsecretario dijo que se trabaja en la publicación de los horarios de funcionamiento para que las aerolíneas cuenten con la información de antemano.