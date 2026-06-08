Asociación internacional de aerolíneas pide a Uruguay aplicar nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), que nuclea a más de 360 aerolíneas , pidió a las autoridades uruguayas que implementen "a la brevedad posible" el sistema de aterrizaje de última tecnología que el Aeropuerto Internacional de Carrasco ya tiene pronto para ejecutar, pero que por un conflicto con el sindicato de controladores aéreos fue postergado.

El pedido llegó a las autoridades uruguayas a través de una carta enviada desde la oficina de IATA en Buenos Aires y dirigida al titular de la Dinacia, Alejandro Trujillo, aunque también fue enviada en copia a la ministra de Defensa (Sandra Lazo), la de Transporte (Lucía Etcheverry), el de Turismo (Pablo Menoni) y también autoridades de la terminal aérea.

La carta, a la que accedió El Observador, pide a Uruguay implementar "a la brevedad posible" el sistema conocido como ILS CAT III, en el que viene trabajando el Aeropuerto Internacional de Carrasco desde hace meses y cuya implementación se postergó para el 15 de junio luego del reclamo del sindicato de controladores aéreos .

El Aeropuerto de Carrasco completó las obras de su nuevo sistema de aterrizaje: cuándo comenzará a operar y qué impacto tendrá en la operativa

Sin embargo, desde el sindicato señalaron a El Observador que no prevén que el sistema se implemente hasta que "no estén dadas las condiciones" y apuntaron que debe haber una reunión con las autoridades que todavía no fue coordinada.

El sindicato reclama que no se completaron todas las "condiciones exigidas para garantizar un nivel de seguridad operacional adecuado" y en un comunicado apuntaron que no hay un radar de movimiento en superficie o un equivalente para operaciones de muy baja visibilidad.

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También reclamaron por una "dotación insuficiente de personal operativo" y una "capacitación aún incompleta para todos los funcionarios involucrados".

La Dinacia había respondido con otro comunicado en el que anunció la postergación hasta el 15 de junio del nuevo sistema como medida preventiva hasta que se pueda "asegurar que los componentes procedimentales y humanos" están "consolidados antes de su puesta en uso".

En el comunicado de mayo el organismo rector uruguayo en aviación civil había afirmado que el sistema estaba "en condiciones de operar" y que había sido calibrado y validado por un "especialista experto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)", lo que consideraron fortalecía el "proceso técnico" para su implementación.

Como respuesta a los reclamos surgidos a nivel local, la IATA manifestó en su carta que el pedido respondía a la "relevancia" que tiene la implementación del nuevo sistema para las capacidades operativas de las aerolíneas y su seguridad.

Y lo vincularon, además, a la "proximidad de la temporada invernal, período durante el cual las condiciones meteorológicas adverss incrementan la necesidad de operaciones de baja visibilidad".

Por otra parte, en relación a la ausencia de un radar de movimiento en superficie —reclamado por los controladores aéreos—, la asociación de aerolíneas argumentó que no es necesario contar con uno dadas las características de la terminal aérea de Montevideo.

Es decir, en un aeródromo de características "relativamente" sencillas y "niveles moderados de tránsito aéreo". Pese a esto, sí señalaron que ante la falta del radar debería existir un "Sistema de Guía y Control del Movimiento en Superficie", que incluye gestionar la afluencia bajo condiciones de baja visibilidad, restringir la circulación de vehículos en áreas determinadas y usar vehículos llamados "follow me" que guían a las aeronaves en pista.

En qué consiste el nuevo sistema de aterrizaje de Carrasco

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La Dinacia explicó en mayo que el nuevo sistema permite "asistir las aproximaciones y aterrizajes de aeronaves en condiciones de muy baja visibilidad, mediante ayudas instrumentales de alta precisión y procedimientos operaciones específicos".

Esto es particularmente útil en días de baja visibilidad por nieblas, que históricamente han obligado a cancelar o postergar vuelos en Montevideo.

Hoy el aeropuerto opera bajo una categoría inferior, llamada ILS CAT I. Con el nuevo sistema podrá operar en las categorías CAT II y CAT III.

El Aeropuerto de Carrasco había explicado meses atrás, con el inicio de las obras, que la implementación de esta tecnología permitiría dar un salto en materia de "seguridad, operación y servicios".

Y había detallado que el sistema a implementar es de origen francés, con tecnología similar a la que utilizan los aeropuertos JFK de Nueva York, Charles de Gaulle en París o Schipol en Ámsterdam.

Para poner a punto este sistema se realizaron obras en las pistas del aeropuerto. En una primera etapa se instalaron, por ejemplo, 290 luces LED y cambios en cables de balizamiento que llegaban a los 45 kilómetros. Eso se hizo con tecnología proveniente de Estados Unidos y Bélgica.

En una segunda etapa se concentraron los trabajos sobre la pista principal, también con balizamiento y repavimentación. Para esa pista se incluyó un "nuevo sistema de radioayudas", nutrido de la información de una "avanzada estación meteorológica con sensores distribuidos estratégicamente a lo largo de la pista principal".