El Aeropuerto de Carrasco completó las obras de su nuevo sistema de aterrizaje: cuándo comenzará a operar y qué impacto tendrá en la operativa

En los últimos días se completó una de las principales apuestas a nivel de infraestructura e inversión de Aeropuertos Uruguay para 2025 : la instalación de un Sistema de Aterrizaje Instrumental de Precisión Categoría III b (ILS CAT IIIb) en el Aeropuerto de Carrasco.

Con una inversión de más de US$ 20 millones , las obras comenzaron en enero de este año e incluyeron la instalación de un sistema de radioayuda, una estación meteorológica avanzada con sensores distribuidos a lo largo de la pista principal y un sistema de balizamiento LED compuesto por 2.000 luces .

Esta infraestructura permitirá guiar a las aeronaves en piloto automático para que puedan aterrizar con una visibilidad en tierra de 100 metros y con una altura de decisión de 15 metros . Esto se traduce en la reducción de demoras, desvíos, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos , ya que la tecnología permite a las aeronaves operar en situaciones de meteorología adversa como niebla y visibilidad mínima. Hasta ahora, a partir del mes de abril y con mayor intensidad durante el invierno, estas condiciones afectaban a una parte significativa de los vuelos que arribaban sobre todo en la mañana, muchos de los cuales debían ser desviados a otros aeropuertos.

Según detalló Jorge Navarro, gerente de Infraestructura y Mantenimiento de Aeropuertos Uruguay, con este nuevo sistema el Aeropuerto de Carrasco “queda al nivel del primer mundo”, con una tecnología avanzada que se utiliza en algunos de los principales aeropuertos del mundo, como el Aeropuerto JFK en Nueva York, Estados Unidos; Charles de Gaulle en París o Schiphol en Amsterdam, entre otros.

“De nuestro grupo Corporación América Airports seríamos el aeropuerto que tiene mejor aproximación instrumental de precisión”, sostuvo.

El ejecutivo adelantó además que está previsto que el nuevo sistema de aterrizaje comience a operar para el próximo invierno.

“Estamos ajustando los procedimientos operacionales y todo el sistema de comunicaciones con la autoridad aeronáutica, que es quien deberá habilitar el sistema. Se trata de un proceso que requiere tiempo y un estudio muy exhaustivo”, explicó.

De esta manera trabajan junto a los distintos actores del ecosistema para seguir avanzando en las calibraciones técnicas, capacitaciones, la elaboración de nuevos procedimientos instrumentales y manuales de operación necesarios para el nuevo sistema.

El próximo paso será realizar el vuelo de inspección, algo en lo que avanzan en coordinación con la autoridad aeronáutica, con el objetivo de definir la fecha más adecuada, teniendo en cuenta el pico de actividad que registra el aeropuerto hacia fin de año.

En cuanto a los pilotos, Navarro detalló que ya cuentan con la capacitación necesaria para operar este nuevo sistema Y Según explicó, quienes más utilizarán este sistema serán los vuelos de fuselaje ancho (wide-body), en particular aviones como los de Air Europa, Iberia, Latam y Gol.

“Cuando se trata de vuelos de larga distancia es cuando más se justifica contar con tripulaciones certificadas, calificadas y debidamente entrenadas”, señaló.

Otras obras de infraestructura en el entorno del aeropuerto

Si bien el gerente de Infraestructura y Mantenimiento sostuvo que el Sistema de Aterrizaje Instrumental de Precisión Categoría III b es la obra más relevante prevista por el momento en materia de pistas, señaló que también se están finalizando otros proyectos vinculados al entorno del aeropuerto, como la obra de Tumo, ubicada frente a la terminal. A su vez, se avanza en trabajos en la zona de la antigua terminal, donde se construye una nueva terminal de ecommerce para LAC, la zona franca logística ubicada dentro del aeropuerto que funciona como plataforma para la distribución de última milla y que procesa las compras de ecommerce provenientes del exterior, además de distintas mejoras en los aeropuertos del interior del país. En este sentido, el ejecutivo explicó en diálogo con Café y Negocios que la categoría III está prevista únicamente para el Aeropuerto de Carrasco y no para las terminales del interior, ya que está pensada para aeropuertos principales, implica una inversión muy significativa y requiere altos niveles de infraestructura.