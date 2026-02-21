Menor crecimiento: Comité de Expertos recorta la proyección para 2026 y el PIB potencial y se aleja del presupuesto

La mediana del crecimiento estimado para el PIB de Uruguay en 2026 fue revisada a la baja por el Comité de Expertos convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La proyección pasó de 2% en julio de 2025 a 1,8% en febrero de 2026. También se ajustó el crecimiento potencial para el período 2026-2029, que bajó de 2,25% a 2,1% anual.

Con estas nuevas proyecciones, el escenario base de crecimiento para 2026 y para el período 2026-2029 muestra un ajuste moderado a la baja respecto a la consulta anterior, reflejando una revisión de las perspectivas de expansión de la economía uruguaya.

El economista Aldo Lema sostuvo que el consenso de crecimiento potencial de 2,1% para Uruguay “aún parece optimista” y señaló que, según sus propias estimaciones, el PIB potencial se ubicaría más cerca del 1,5%.

Por su parte, el economista José Licandro advirtió que la actualización a la baja del crecimiento esperado y del PIB potencial para el período 2025-2029 deja a las proyecciones presupuestales “cada vez más lejos” de lo previsto originalmente, en torno a medio punto porcentual anual por encima de las nuevas estimaciones.

Según señaló, un desvío de ese tenor implicaría que hacia fines de 2029 el PIB sería 2,5% menor al originalmente planeado. En ese escenario, agregó, si se esperaba que la relación deuda/PIB culminara en 63% —muy próxima al nivel prudente estimado en 65%—, la menor expansión económica absorbería ese margen.

Licandro sostuvo que la prudencia fiscal que no se tuvo antes deberá aplicarse ahora y que ello solo puede lograrse mediante una racionalización del gasto. A su entender, insistir en una mayor carga tributaria agravaría el problema actual de baja inversión y conduciría a un "círculo vicioso".

En tanto, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) señaló que en crecimiento, la mediana de las proyecciones del Comité es menor que la incluida por el MEF en la Ley de Presupuesto. Según sus estimaciones, el PIB crecería 2,4% menos en el quinquenio 2025-2029 respecto al escenario oficial. Con respecto a la inflación, el Comité proyecta 3,85% para 2026, mientras que el MEF estima 4,4%.

En junio, el MEF deberá presentar la Rendición de Cuentas 2025, momento en el que se podrán ajustar las proyecciones del escenario macro y la programación financiera del sector público. El CED plantea la pregunta sobre si “el escenario oficial convergerá hacia el de los expertos y qué nuevas medidas se propondrán”.

El nuevo informe del Comité de Expertos (CE) -organismo independiente creado en el marco de la institucionalidad fiscal-, responde a una consulta realizada por el MEF con el objetivo de actualizar las estimaciones en función de cambios metodológicos en el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) potencial.

Según se detalla, la revisión se enmarca en una adecuación técnica que busca alinear la metodología de estimación del PIB potencial con las recomendaciones de la literatura económica nacional e internacional. El propósito es lograr un seguimiento más preciso de la posición cíclica de la economía, diferenciando la estimación de la brecha de producto de largo plazo de la de corto plazo.

En esta instancia, el ministerio solicitó a los expertos la proyección anual del crecimiento del PIB potencial y del Índice de Volumen Físico (IVF) del PIB efectivo. Asimismo, requirió proyecciones trimestrales sobre la tasa de desempleo, la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), el tipo de cambio y la variación interanual del IVF del PIB.

La consulta fue enviada el martes 16 de diciembre de 2025 y el plazo para responder se extendió hasta el viernes 6 de febrero de 2026. Se recibieron 11 respuestas, aunque no todos los integrantes completaron la totalidad del formulario, en particular en lo referido a las estimaciones trimestrales.

Desde el ministerio se destacó que la información recopilada constituye un insumo clave para el funcionamiento de la institucionalidad fiscal.