Crecimiento, déficit e inflación: los números de la economía que prevé el gobierno para los próximos cinco años

El gobierno presentó el domingo las proyecciones macroeconómicas para el período 2025-2029, como parte del mensaje y exposición de motivos del proyecto de ley de Presupuesto enviado al Parlamento.

Las autoridades esperan que la economía crezca a 2,4% en promedio anual durante el período 2025-2029 , “apuntalado por la demanda interna y externa”. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , lo ha definido como una meta “ambiciosa” que requerirá de “tasas de inversión importantes”.

Según se explica, en los próximos años el contexto internacional estará pautado por la incertidumbre. Las tensiones geopolíticas –con epicentros en Europa del Este y Medio Oriente– el retorno de restricciones arancelarias y los cambios en las cadenas logísticas globales generan un entorno complejo. “Estas condiciones, tanto geopolíticas como económicas, afectan las perspectivas de crecimiento global y los flujos de comercio e inversión internacional”, dice el texto.

En este contexto, las proyecciones para Uruguay en 2025 anticipan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,6%. Esto sustentado en la expansión del gasto de consumo de los hogares (2,1%), incremento de la inversión (3,3%) y aumento de las exportaciones (2,7%). En paralelo, las importaciones de bienes y servicios registrarían una expansión de 4,2%.

Para 2026 se estima una expansión del producto más moderada de alrededor de 2,2%, con un crecimiento que estaría traccionado por el consumo privado, consecuencia de la recuperación real de los salarios, y en menor medida por la ejecución de proyectos que ya están en marcha o en fase de planificación avanzada, se afirma.

“El objetivo de la política económica es consolidar un aumento de la tasa de inversión en relación con el PIB, y reforzar la posición de Uruguay como un destino atractivo y confiable para la atracción de capitales. En esta línea, el gobierno está desarrollando diversas iniciativas orientadas a fomentar la inversión y mejorar el clima de inversiones”, dice el informe.

“No obstante, adoptando un enfoque prudente, las proyecciones que sustentan la presente Ley de Presupuesto, consideran efectos reducidos para estas iniciativas. De esta forma, se reconoce que los eventuales efectos positivos de dichas medidas podrían constituir impactos adicionales sobre la actividad”, agrega.

Inflación en 4,5% y con "posibilidad" de objetivo más bajo

Las autoridades prevén que la inflación continúe alineada a la meta de 4,5% anual durante todo el período.

Y se sostiene que en la medida en que la inflación "continúe evolucionando conforme a lo esperado", se observe una convergencia plena de las expectativas de los agentes a la meta y no medien shocks externos adversos, el Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM) "evaluará la posibilidad" de fijar un objetivo de inflación menor en el período.

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, ha remarcado que la inflación en Uruguay “es todavía alta” en la comparación internacional y se debe ir hacia una meta más baja.

Sin embargo, en las proyecciones macro del presupuesto (crecimiento de gasto e ingresos) no está contemplado.

"El riesgo es repetir el problema del gobierno pasado: si la inflación baja (por una menor meta), la recaudación cae y el déficit será mayor al proyectado", escribió en su cuenta de X la economista Deborah Eilender del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CED).

Proyecciones fiscales

El gobierno prevé terminar en 2029 con un resultado global del Gobierno Central-Banco de Previsión Social (GC-BPS) de -2,6% del PIB.

Eso implicaría una mejora gradual de aproximadamente 1,5 puntos del PIB considerando niveles de déficit de -4,1%del PIB proyectados para el cierre de 2025.

La reducción sería “consistente” con un resultado primario (antes del pago de intereses de deuda) equilibrado en términos del PIB para el cierre del período de gobierno, se ha manifestado desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Con ese propósito, por un lado, la proporción del gasto público respecto al PIB al final del período se mantendrá en los niveles actuales. Por el otro, los ingresos públicos durante el período de gobierno se prevé que aumenten en línea con el objetivo de lograr un equilibrio primario en 2029”, se explica.

La estrategia definida para mejorar los ingresos se asienta en dos componentes: aumentos en la eficiencia recaudatoria y cambios en el sistema tributario.

“Deuda prudente” como ancla de la regla fiscal

Además, el proyecto de presupuesto propone modernizar la institucionalidad fiscal con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos para los que fue creada.

Con ese fin el nuevo marco se basa en una regla fiscal dual que propone establecer un ancla de deuda pública neta de mediano plazo ubicada en 65% del PIB para Gobierno Central-BPS, y con metas operativas de resultado fiscal estructural y tope de endeudamiento neto como ya incluía la regla vigente desde 2020.

Lo que se elimina es la meta de crecimiento real del gasto asociado a la estimación del crecimiento potencial de la economía, porque se considera “redundante”, según ha dicho el ministro Oddone.

“La regla está diseñada a partir de las mejores prácticas en la materia, tomando en cuenta literatura académica reciente sobre gestión fiscal y siguiendo recomendaciones de expertos que han venido asesorando a Uruguay en los últimos años en estos temas. La nueva regla dotará a la política fiscal de mayor transparencia y efectividad”, dice el texto elaborado por el gobierno.