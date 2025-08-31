El ministro Gabriel Oddone entregó al Parlamento el Presupuesto, que definió como "audaz" y "ambicioso"

El gobierno de Yamandú Orsi entregó este domingo al Parlamento el Presupuesto que orientará las políticas públicas del gobierno por cinco años.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, fue el encargado –como es tradición– de entregar el proyecto de ley a la presidenta de la Asamblea General, en este caso la vicepresidenta Carolina Cosse. Finalmente, el articulado del proyecto consiste en 714 artículos .

El economista definió al proyecto como " audaz" y "ambicioso ", que permitirá "enfrentar la situación macroeconómica" del país, consolidar logros y también "afrontar desafíos".

PRESUPUESTO Delgado espera que el Frente Amplio tenga "voluntad de acordar" puntos en el proyecto de Ley del Presupuesto

PRESUPUESTO Orsi recibió en Suárez a la bancada del FA antes de que el Presupuesto entre al Parlamento

#AHORA | Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo En minutos la Presidenta de la Asamblea General @CosseCarolina y el Presidente de la Cámara de Representantes @SValdomir609 recibirán el proyecto de ley del Presupuesto Nacional de parte del Ministro de Economía… pic.twitter.com/p15fvHNAqV

Días atrás, el ministro de Economía había adelantado que el Presupuesto es el más restrictivo en un gobierno frenteamplista. "(Es) la restricción fiscal más elevada de un inicio de período desde el 1995", había dicho el ministro.

Oddone había adelantado que las prioridades estarán en el crecimiento (acompañado de la inversión), la reducción de la desigualdad y una mejora en la seguridad. El contexto general, advirtió luego del Consejo de Ministros del jueves, es de "enormes desafíos" y "gran incertidumbre".

El incremento del gasto para el primer año está fijado en US$ 140 millones, aunque para el final del período habrá alcanzado US$ 240 millones. En ese presupuesto incremental, las prioridades están fijadas en infancia y adolescencia (40%), seguridad (12%), crecimiento (12%), salud (12%), vulnerabilidad social (12%) y otros rubros (14%).

También se prevé una inversión por concepto de "obras" de US$ 700 millones por año.

Luego de entregar el proyecto a Cosse, el ministro de Economía insistió en conferencia de prensa que confía en que el Presupuesto será aprobado, pese a que el Frente Amplio no cuenta con mayorías en la Cámara de Diputados, donde comenzará la discusión parlamentaria. Sin embargo, adelantó que habrá una "discusión intensa" al respecto.

Por otra parte, admitió que hay escaso margen para modificar el "perímetro fiscal" establecido en el proyecto. "Pocas, muy pocas", respondió al ser consultado sobre el margen fiscal en la negociación.

"El presupuesto en su asignación es lo que es, y dentro de ese perímetro va a tener que transcurrir. En todo lo demás, (hay) un amplio margen para discutir y para conversar", señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Sebastián Valdomir, dijo que espera "receptividad" y "ánimo de colaborar" por parte de todos los partidos políticos, incluyendo a los de la oposición.

El martes 2 de setiembre se dará el ingreso formal del proyecto a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que comenzará a tratar el texto. Para eso irán las autoridades del Ministerio de Economía el viernes 5 de setiembre.