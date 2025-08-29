"Después de haber dicho en campaña que no iba a haber más impuestos, anunciaron tres": Delgado crítico al gobierno por Presupuesto

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , criticó al gobierno de Yamandú Orsi tras los anuncios realizados por el ministro de Economía, Gabriel Oddone , durante la presentación del Presupuesto este jueves.

"El ministro de Economía ya anunció casi tres impuestos nuevos, después de haber dicho en campaña que no iba a haber más impuestos, anunciaron tres impuestos nuevos ", dijo.

Tras esto, se refirió particularmente a la situación con Temu y criticó la decisión del gobierno de gravar las compras en el exterior .

Además, apuntó contra la definición inicial del gobierno - luego modificada - de rebajar el descuento al Impuesto Específico Interno (Imesi) en la compra de combustibles en las estaciones de servicio ubicadas en las localidades fronterizas con Argentina .

Finalmente, también se refirió críticamente al impuesto global que pagarán las multinacionales radicadas en el país.

"Por lo menos ya dejaron de echarle la culpa al gobierno anterior y empiezan a esbozar qué tipo de país van a tratar de edificar a partir de la Ley de Presupuesto", sostuvo.

Después, aseguró que le "preocupan" las declaraciones del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien dijo que el programa del Frente Amplio era "impagable".

"Y no es que dicen ahora, por la culpa del gobierno anterior, por cómo encontraron las cosas, en ese relato que quisieron sin éxito instalar. Lo dijeron cuando se elaboró el programa del Frente Amplio, ya sabían que no se podía pagar, que era absolutamente incumplible con lo cual me parece muy deshonesto intelectualmente, sobre todo mentirle a la gente para ganar", aseveró.

Para cerrar afirmó que durante estos meses la actual administración se ha mantenido en "modo avión" y le faltó "ponerle el acelerador".