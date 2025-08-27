Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Jueves:
Mín  11°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICÍA DE RÍO NEGRO

"Nos parece que es el camino": Delgado celebró "decisión correcta" de Carlos Negro tras remover al exjefe de Policía de Río Negro

Delgado argumentó que la Policía no se puede "partidizar" ya que esta fuerza "no es de un partido político, es de todos"

27 de agosto 2025 - 13:47hs
Álvaro Delgado

Álvaro Delgado

Foto: Inés Guimaraens

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que valoran la "decisión correcta" asumida por el ministro del Interior, Carlos Negro, de remover al jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, luego de que realizara declaraciones públicas contra la oposición.

"Ayer nos comunicamos con el ministro Negro a raíz de dos situaciones puntuales. Una era que el jefe de Policía de Río Negro había participado en una actividad política del Frente Amplio (FA) en el departamento, algo a nuestro juicio es totalmente inconstitucional, inconveniente e inadmisible", dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

"Segundo, por manifestaciones públicas ya agraviantes hacia el Partido Nacional por parte del jefe. Entonces, le pedimos al ministro Negro en nombre del partido el cese inmediato del jefe de Policía por su falta de profesionalismo, por su falta de apego a las normas y sobre todo por no dar garantías a los ciudadanos", añadió.

Más noticias
Archivo: Álvaro Delgado
PARTIDO NACIONAL

"Una violación de las normas": Delgado reiteró que blancos convocarán a Negro al Parlamento sino remueve jefe de Policía de Río Negro

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado﻿
ANII

Delgado asegura que decisión del gobierno de congelar acuerdo con la Universidad de Jerusalén fue por "motivos ideológicos"

En este contexto, Delgado argumentó que la Policía no se puede "partidizar" ya que esta fuerza "no es de un partido político, es de todos".

"Nosotros valoramos la decisión correcta del ministro en este caso. Nos parece que es el camino que la Policía Nacional debe seguir, debe continuar", asevero.

El presidente del Directorio blanco lamentó la ocurrencia de este episodio y subrayó que espera que sea la "última vez" que pase algo similar en este gobierno.

Para el nacionalista, Negro actuó "como corresponde" ante una situación que era "absolutamente inadmisible". Más temprano, el presidente de los blancos realizó una publicación en X donde se refirió al tema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvaroDelgadoUy/status/1960719049262031033&partner=&hide_thread=false

La decisión del Ministerio del Interior

Según informó la cartera en un comunicado, días atrás recibieron una denuncia que indicaba que Solé había participado "en una reunión de carácter político", lo que entendían "podría ser incompatible con lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica Policial".

Ante esta denuncia, el Ministerio del Interior realizó consultas a "especialistas en derecho constitucional" y al Área de Asesoramiento Jurídico de la cartera, y confirmó que "con su comparecencia, el Jefe Departamental no contravino la Constitución ni ninguna otra norma vigente", ya que la normativa no aplica para "policías retirados", como es el caso de Solé.

No obstante, Interior constató que durante el curso de la investigación el jefe de Policía "realizó manifestaciones políticas" que "contravienen los lineamientos marcados desde el inicio de la presente gestión", en la que "se mandata a los jefes departamentales, sus comandos y a todos los efectivos mantener un correcto y fluido relacionamiento con las diferentes organizaciones sociales y permanecer a disposición de la sociedad toda, sin ningún tipo de distinción partidaria".

"Por lo antedicho, luego de ser recibido, de haber escuchado sus argumentos y en atención al rigor institucional que corresponde, el Poder Ejecutivo ha resuelto remover al Jefe de Policía de Río Negro", se lee en el comunicado, en el que también agradecen a Solé por "la muy buena gestión realizada" en la Jefatura de ese departamento.

Temas:

Delgado Carlos Negro policía Río Negro Ministerio del Interior

Seguí leyendo

Las más leídas

José Carlos Álvarez de Ron 
TELEVISIÓN

José Carlos Álvarez de Ron vuelve a la televisión tras su salida de Telemundo: los detalles de la transmisión

Nacional
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC 1-2 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con goles de Christian Ebere y Exequiel Mereles el tricolor ganó y clasificó a segunda ronda

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

"Simios", la respuesta de Ignacio Ruglio a los hinchas de Peñarol que fustigaron al encargado del césped del Campeón del Siglo por ser hincha de Nacional

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos