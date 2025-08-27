Rafa Cotelo habló sobre la "operación extrema" de su hija, el rol crucial que tuvo Edinson Cavani y la mentira que ahora agradece

"Soy muy hincha de la mentira" , dijo Rafa Cotelo en Polifonía , el ciclo de charlas que conduce Alejandro Fantino para El Observador. El comunicador y murguista lo ilustró con una experiencia que vivió durante la última operación de su hija Ema. "Necesitamos de la mentira responsable y el cuidado fraternal de la mentira", expresó.

En un encuentro del que también participaron el cantante Agustín Casanova , la modelo y DJ Patricia Wolf , el gamer Robertson Escuotto y la filósofa Karina Silva , Cotelo contó que hace menos de un año una de sus hijas debió ser operada de urgencia en Buenos Aires.

Desde 2015, Ema ha tenido una serie de intervenciones vinculadas a una condición similar a la hidrocefalia y su padre explicó que las dos veces que había "llegado a esa situación extrema le había salvado la vida una neurocirujana pediátrica argentina". Cotelo entonces se puso en contacto con la doctora y viajaron a Argentina.

"Llegamos con Ema muy mal en el viaje, al punto que en el buque cuando recupero señal me pongo en contacto (con la doctora) y le digo me parece que necesitaríamos que la internen ahora", recordó el comunicador. Cuando llegaron a la clínica la doctora observó unos estudios, se alarmó y resolvió operar de urgencia. "Acá nos habían dicho que estaba todo bien", recordó.

La doctora entonces le dijo una frase que ahora agradece: "Tranquilo que esto para nosotros es de todos los días. Es una operación grave, de urgencia, pero en tres o cuatro horas ella sale lo más bien".

Mientras preparaban a la niña para la intervención, Cotelo fue al mostrador donde se realizan los pagos en la clínica. "Yo había llevado para una consulta, en efectivo, y había que operarla de urgencia e iba a estar muchos días internada en terapia intensiva. (...) Me dicen la cifra de lo que tenía que pagar y era mucho más de lo que tenía, incluso casi que no me daba con lo que tenía en la vida", dijo.

Entonces comenzó una conversación sobre las condiciones de pago: solamente efectivo y en el momento. Mientras Cotelo explicaba que venían desde Uruguay, que esperaban a que operaran de urgencia a la niña y planteaba la posibilidad de hacer una transferencia o un cheque, la respuesta era siempre la misma: "Hay que pagar".

"Tenía que sacar esta plata que era una fortuna y yo no tenía forma de acceder a ella", expresó Cotelo.

Era medianoche y resolvió llamar a Edinson Cavani, y su esposa Joselyn Burgardt, que desde 2023 es parte del plantel de Boca Juniors. La respuesta del futbolista fue rápida: "Ya salgo para ahí". Sin embargo, Cavani estaba a una hora de la clínica así que le pidió a un amigo que tenía una tanguería a 10 minutos de la clínica para que lo ayudara: "Agarra todo lo que tenga en la caja y te lleva la plata".

"Aparece un peludo, que para mí es como un ángel de la guarda, con una caja llena de plata: Me mandó el Edi, si precisas más esperá que venda unas pizas más", le dijo.

Cotelo fue al mostrador con la caja llena de billetes y pagó por la operación de su hija. Una vez que terminó, escuchó que la doctora le da detalles de la intervención a la internista: "Fue muy extrema".

"Usted me dijo que era de todos los días", le dijo Cotelo. "Señor, ¿cómo le iba a decir otra cosa?", le respondió la cirujana. "Le agradezco que me haya mentido, porque no iba a poder soportar esa presión", dijo el comunicador.